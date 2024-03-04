男警涉非禮15歲女親友　事主梳化睡覺被篤胸　醒來驚見被告衝入房

男警涉嫌在紀律部隊宿舍3度非禮15歲同住女親戚，包括趁女童睡覺時用手指篤其胸部及臀部。男警被控3項非禮罪，他否認指控，案件今（4日）在九龍城法院開審。庭上播放受害女童的錄影會面片段，她憶述在客廳梳化睡覺時，感覺到有人用手指篤她胸側，醒來轉身見被告在梳化前方的嬰兒圍欄，他並快速跨過圍欄衝回房間。女童感到被「嚇親」，自言當刻「覺得好恐怖」。



法庭下令不得公開被告與女童關係

被告「U.K.B.」（27歲），被控於2019年12月某日、2020年7月某日，及2020年8月某日，在九龍秀茂坪和康徑1號秀茂坪紀律部隊宿舍某單位，非禮女童X（案發時15歲）。法庭下令不得報道受害女童身份及她與被告的關係。

被告UKB否認非禮15歲女親友，在九龍城法院受審。(資料圖片)

梳化睡著覺右臀被篤

庭上播放X的錄影會面片段，X透露案發時她與家人和被告同住。她憶述，2019年12月聖誕假期某個晚上，X躺在客廳梳化左邊睡覺，期間感覺右臀被人用手指篤了4至5下，她醒來見被告坐在梳化中間玩電子遊戲機Play Station 4，被告問她：「做乜嘢啊？你繼續訓啦。」X覺得奇怪，心想：「點解叫我繼續訓？你係咁篤我。」她當時十分疲倦，沒有多想便回房繼續睡覺。

被篤胸醒來見被告跨過嬰兒圍欄衝入房

及至2020年7月，X再遇上同樣事件。當時她躺在梳化睡覺，期間感覺到有人用手指篤她的右邊胸側3至4下，她醒來依稀看到有一隻食指篤其胸部，轉頭便見被告跨過梳化前方的嬰兒圍欄，然後迅速衝回房間關上房門。X自言當時遭被告「嚇親」，形容：「我覺得好恐怖。」

案件編號：KCCC3375/2023