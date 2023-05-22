督察涉非禮懷孕店員　被告辯稱醉酒會跳掣　曾扮蜘蛛俠後無記憶

已婚高級督察涉非禮懷孕女店員，並圖付逾百萬元求不予追究案，今(22日)在九龍城法院續審，被告自辯稱他酒後間會「跳掣」，如會突然扮蜘蛛俠，事後又沒有記憶。他覺案發當天曾「跳掣」，故無法與事主丈夫解釋。被告又稱當時曾說：「無咗份工。」因擔憂即使在法庭被裁定無辜，仍要接受紀律聆訊，他又引述「行內說法」指紀律聆訊「乜都查」，並且是「人治，唔係完全法治」，更形容現在當公務員是「水深火熱」的時刻，隨時被誣衊。



被告李卓賢，33歲，否認一項非禮，及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指他於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期的一間店舖內，非禮X；並向X及Y提議給他們金錢，以換取X不追究他涉非禮的案件。

被告李卓賢否認非禮及妨礙司法公正罪。(朱棨新攝)

被告稱曾酒後跳掣扮蜘蛛俠

被告稱他酒後的反應，起初是不斷說話，之後會感暈眩，並會「跳掣」，並舉例說他曾在用膳時和侍應正常對答，但要求提供水時卻做出蜘蛛俠手勢。翌日餐廳經理問他：「李生，你知唔知尋日扮蜘蛛俠？」他才知悉。他在庭上憶述時，亦舉起右手做出「蜘蛛俠」手勢。

案發時醉酒未能與Y作解釋

被告又稱他翻看涉案閉路電視片段時，發現自己曾「跳掣」，包括曾搞亂店內貨品，或買多件同款貨品，強調：「我係collector（收藏家），唔係黐線。」又稱他因醉酒，無法和事主X的丈夫Y辯解。

怕知其警員身份被打多幾錢肉緊

控方盤問時指，被告辯稱曾遭Y襲擊，被告大可展示委任證以證其警員身份，並拘捕Y，但被告反向Y說：「你打我啦。」被告回應稱：「唔係咁簡單。」又指不可在非工作時間隨便展示委任證，否則會被投訴，或需面對紀律聆訊。此外，X和Y的政見屬「黃」，，若他們知其警員身份憂會被「打多你幾錢肉緊」。

叫Y施襲求盡早離開

被告又稱當時被Y扣留並被打一段時間，因此著Y打他以求盡早離開，目的是：「兩害取其輕。」他未有為意Y的指控，又說：「(若Y)話我殺咗人、我燒咗佢間舖，我都會話明啦。」

控方質疑Y未有叉頸

控方盤問時又指出，被告供稱曾遭Y「叉頸」，但閉路電視片有「消失的4秒」而未有呈現。主控稱，從另一角度的閉路電視片，亦未見有該「消失的4秒」，及Y 向被告「叉頸」的情況，被告再稱片段有盲點，控方遂質疑Y從未向被告「叉頸」，被告不同意。

被告稱現當公務員隨時被誣衊

控方又指，片段所見，被告曾稱：「差人嚟，我無咗份工。」認為被告若未有非禮X，警員到達時，他不會說：「無咗份工。」被告回答說，即使在刑事審訊中被證明是無辜，公務員的紀律聆訊「乜都查」，包括有否遲到早退或警棍整損等。他又說：「行內有講，（紀律聆訊）係人治，唔係完全法治。」每次聆訊的結果都可以不同。又形容現當公務員是活在「水深火熱」之中，隨時被誣衊。

指證人口供非常有創意

被告又否認曾強吻X或伸手進X的衣內揸胸，反指X的衣服未有破爛，亦無紅腫和觸痛。他又補充說他事後有投訴Y的暴力行為，又稱原本不打算追究，但收到證人的口供後，形容當中的非禮情節：「非常有創意，完全杜撰出嚟。」因此：「佢做初一，我做十五。」

被告作供完畢，案件押後至6月21日由律師作結案陳詞。

案件編號：KCCC218/2022