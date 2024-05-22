教師涉教員室非禮女助教　事主稱追問緋聞時　遭被告手背碰到胸側

荃灣仁濟醫院林百欣中學前數學教師，在教員室被一名年輕女助教追問校內緋聞時，涉嫌觸碰到女助教胸側，他否認非禮，案件今(22日)在西九龍法院開審。女事主稱，她因聽聞被告在校內有緋聞，在教員室追問被告是否屬實時，被告稱是學生以訛傳訛，又說：「話我哋繑住手走，傳我同你都得㗎。」她指被告望其胸數眼後，把手穿向她的右臂和胸之間繑她的手，期間被告的手背曾碰到她的胸，令她感到愕然。



被告陳德昌（27歲）報稱無業，被控於2022年12月8日，在荃灣荃景圍仁濟醫院林百欣中學一樓教員室內，非禮女子X。

被告陳德昌否認非禮，在西九龍法院受審。(資料圖片)

指被告曾望其胸數眼

年約20多歲的X作供指，案發時於涉案學校任助理，被告於同校任教數學。案發當日她到教員室找被告商談公事。因她早前從同事較口中聽聞，被告和一名有男友的女教師拖手，X問被告是否屬實。被告未有否認，但稱是學生以訛傳訛，並謂：「話我哋翹繑住手走，傳我同你都得㗎。」她指被告期間望了她的胸數眼說：「我都想繑住你走。」

指被告手背碰到其胸

X稱當時站著並雙手交叉在胸前，坐著的被告則伸出左手，伸入她的右手臂和右胸之間和她繑手，整個過程約4至5秒，被告的手背觸及她的右胸側，她感到少許愕然，來不及反應。她和被告多談兩、三句後，便完結對話並離開。X事後告知直屬上司和校方。

被告於2023年5月，即事發約半年後被捕。案件明續。

案件編號：WKCC408/2024