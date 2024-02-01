14歲少女涉與6男性交　消防員被改控雞姦　教師未付保釋金仍還柙

母親為14歲女兒報失電話時，揭發其女疑曾先後與多名男子發生性行為案，今（1日）在西九龍法院再訊，控方要求修改及增加控罪，6名被告各被加控非禮罪，另消防員被告原被控「與21歲女童非法肛交」，現改為「未經同意下肛交」。裁判官把案押後至3月14日在東區法院處理交付高院程序。期間除了40歲男教師因未能繳交10萬元保釋金仍須還押外，其餘被告均准保釋候訊。



6名被告：譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，自僱YouTuber）。

兩名早前獲准保釋的被告陳家明及黃栢康。(詳看下圖)

全部被告被加控一項非禮兒童罪

6人原各被控一項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，今再各被加控一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。兩罪對象同為14歲女童X，指他們於2023年5月3日至6月2日之間犯案。

消防員被告被改控雞姦罪

消防員被告曹杰庭原被控的「與21歲兒童非法肛交」罪，今修訂為「未經同意下作出的肛交罪」。控罪指，他於2023年5月29日，在葵涌旭逸酒店（荃灣）某室，與X作出肛交，當時X並不同意。

教師被告由管有改為製作兒童色情物品

教師文家榮原被控的「管有兒童色情物品」罪，今則修訂為「製作兒童色情物品」，指他於2023年6月1日，在旭逸酒店（荃灣）製作兒童色情物品，即2張X的裸照。

Youtuber被告被加控升降機內襲擊事主

Youtuber黃栢康原僅被控一項襲擊致身體傷害，指他於2023年6月2日，在荃灣絲麗酒店某室襲擊X。他今再被加控同一控罪，指他於同日在同地的升降機內襲擊X。

案件編號：WKCC 2694/ 2023