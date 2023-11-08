天水圍男教師涉戳女生腋窩被捕　消息：交流團後投訴有交教局調查

天水圍區一間中學的43歲男教師涉嫌今年4月帶團往長春交流時性騷擾女學生，包括「戳胳肋底」等行為於周二（7日）被捕。據了解，事發於今年4月3日，交流團當晚在長春一間餐廳晚膳，一名女學生晚膳後下樓梯時貪玩舉起左手試圖觸及天花板，有人疑突然從後拮了她左腋窩，之後稱「會以同樣方式和他女兒一起玩」。事主感到被冒犯，同晚將此事件轉達給另一位隨團老師。



天水圍一間有宗教背景中學的一名男教師被指在交流團時性騷擾女學生。（資料圖片）

43歲男教師周二晚被捕 案件列「非禮」

警方周二晚表示，接報指有就讀天水圍區中學的女學生早前在內地參與交流團期間，懷疑被一名本地男子非禮，案件列作「非禮」，交由元朗警區重案組跟進調查，而重案組周二晚拘捕該名43歲本地男子。

據了解，該中學24名學生（8男、16女）及6名教師今年4月2日至6日期間參加內地長春交流團，而遊覽結束後，有學生投訴涉事教師行為不當，而相關投訴隨後移交給教育局調查。

女學生舉手摸天花板 有人從後「戳」腋窩後稱：會以同樣方式和女兒玩

消息指，交流團第二晚、即4月3日，一行人在一家餐廳晚餐後，穿著連帽衫的女學生在餐廳下樓梯時，貪玩舉起左手試圖觸摸天花板，此時，有人突然從後面「戳」了其左腋窩，而女同學轉身後，涉事男教師告訴她也會以同樣方式和他女兒一起玩。

女同學感被冒犯 同晚轉告另一隨團老師

女同學感到被冒犯，同晚將此事轉達給另一位隨團老師。消息指，涉事男教師周二晚在其住處被捕，警方同時檢取其手機及手提電腦。

教育局周二晚表示正按既定程序調查及跟進

教育局周二晚表示，有關學校已就事件通報教育局，學校已啟動危機處理小組處理，局方正按既定程序作出調查及跟進，若發現有違反教師專業操守的情況，必定會嚴肅處理，局方會與學校保持緊密聯繫，以及提供適切支援。