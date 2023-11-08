天水圍男教師涉戳女生腋窩被捕 消息：交流團後投訴有交教局調查
撰文：陶嘉心
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天水圍區一間中學的43歲男教師涉嫌今年4月帶團往長春交流時性騷擾女學生，包括「戳胳肋底」等行為於周二（7日）被捕。據了解，事發於今年4月3日，交流團當晚在長春一間餐廳晚膳，一名女學生晚膳後下樓梯時貪玩舉起左手試圖觸及天花板，有人疑突然從後拮了她左腋窩，之後稱「會以同樣方式和他女兒一起玩」。事主感到被冒犯，同晚將此事件轉達給另一位隨團老師。
43歲男教師周二晚被捕 案件列「非禮」
警方周二晚表示，接報指有就讀天水圍區中學的女學生早前在內地參與交流團期間，懷疑被一名本地男子非禮，案件列作「非禮」，交由元朗警區重案組跟進調查，而重案組周二晚拘捕該名43歲本地男子。
據了解，該中學24名學生（8男、16女）及6名教師今年4月2日至6日期間參加內地長春交流團，而遊覽結束後，有學生投訴涉事教師行為不當，而相關投訴隨後移交給教育局調查。
女學生舉手摸天花板 有人從後「戳」腋窩後稱：會以同樣方式和女兒玩
消息指，交流團第二晚、即4月3日，一行人在一家餐廳晚餐後，穿著連帽衫的女學生在餐廳下樓梯時，貪玩舉起左手試圖觸摸天花板，此時，有人突然從後面「戳」了其左腋窩，而女同學轉身後，涉事男教師告訴她也會以同樣方式和他女兒一起玩。
女同學感被冒犯 同晚轉告另一隨團老師
女同學感到被冒犯，同晚將此事轉達給另一位隨團老師。消息指，涉事男教師周二晚在其住處被捕，警方同時檢取其手機及手提電腦。
教育局周二晚表示正按既定程序調查及跟進
教育局周二晚表示，有關學校已就事件通報教育局，學校已啟動危機處理小組處理，局方正按既定程序作出調查及跟進，若發現有違反教師專業操守的情況，必定會嚴肅處理，局方會與學校保持緊密聯繫，以及提供適切支援。