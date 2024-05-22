數學教師家中非禮女生罪成　指原審官對可疑證供視而不見　求翻案

已婚數學男教師涉與女學生發展超越師生的關係，要求女生成其情婦，更載女生到其家親吻及撫摸對方，捉著對方的手為他作手淫動作。經審訊後，教師被裁定向年齡16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮兩罪成，遭判囚26個月。他就定罪提出上訴，案件今(22日)在上訴庭審理。上訴人的律師指，上訴人警誡下承認與事主X有親密的時間，X已年滿16歲，原審官卻指是傳聞證供，但對於事主X曾假扮其父向教師發訊息等不誠實舉動，原審法官卻視而不見，認為裁決不公。上訴庭法官稱會在半年內下書面裁決。



上訴人CCH，39歲，被控向年齡16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮罪，指他在2013年11月29日及2015年3月中某日，在荃灣寓所對X作出猥褻行為及非禮X，而X事發時只有14至15歲。

上訴人CCH不服被裁定非禮等罪成，提上訴求翻案。（資料圖片）

上訴人認有親密接觸時X已16歲

上訴人的代表律師今陳詞指，上訴人在錄影會面承認和X有親密接觸，但非控罪所指的2013年發生，而是2015或2016年，上訴人亦認為X當時已年逾16歲。惟原審法官未有就該些說法給予比重，反指這屬「傳聞證供」，是法律上犯錯。此外，原審法官似乎依賴上訴人和X的WhatsApp對話，以證明案發日期，但律師指在此情況下，需法證的證供，原審卻沒有提供。

指原審官對可疑證供視而不見

律師續指，X的證供並不可信。她曾假扮其父向上訴人發訊息，原審法官對X證供中可疑的地方視而不見，但上訴人和X在訊息中卿卿我我，原審法官卻認為X在案中被迫和委屈。律師認為不可依賴相關訊息證明兩人曾發生涉案行為。

案件編號：CACC63/2022