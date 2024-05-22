休班警涉非禮7歲女童　事主母指女兒有示範被摸　被告稱一場誤會

休班警被指在一紀律部隊宿舍單位內，非禮鄰居的7歲女兒案，今（22日）午在粉嶺法院續審。女童X透露，被告的兒子曾向她投訴父親「好惡」，惟X未曾見過他惡的一面，但稱：「佢哋爸爸犯咗罪，搞到無得同我地一齊玩。」X又說過去對被告「印象麻麻」，現在則「差到爆炸」。X母則稱，她回家後，女兒在廚房示範如何遭被告侵犯，她感到情緒激動。之後半小時被告人不斷致電她，她後來接聽了電話，被告說：「件事唔係咁架，係誤會嚟架。」



被告梁桂鋒（35歲，警察），現已停職。他被控於2023年9月20日，在香港新界一紀律部隊宿舍單位內，猥褻侵犯女童X。承認事實指，被告被捕後在警誡下稱：「我有入過佢屋企，我無摸過佢」。

被告梁桂鋒。(劉安琪攝)

X稱覺被告好煩

X接受辯方盤問，承認案發時與被告並不熟悉，故在敲其他鄰居門沒有回應，她才會敲被告的家門。辯方指出，X過去會同被告的兩名兒子玩，但她本來亦不喜歡被告。X表示：「我覺得佢地爸爸好煩。」又指被告的兒子都不喜歡他，曾向X表示認為爸爸好惡。X又指她不曾見過被告惡的一面，稱：「連嗰次侵犯，佢都只係露出佢好溫柔一面」。

現對被告印象差到爆炸

辯方問X是否認為被告的兒子很可憐，X同意，又指：「佢哋爸爸犯咗罪，搞到無得同我地一齊玩。」又說：「有呢個爸爸好倒楣。」X又稱本來對被告「印象麻麻」，現在則「差到爆炸」。X同意她曾想過，若被告非其兩名兒子的父親就好了，並稱：「我爸爸比佢好一百倍。」但否認曾想過要：「整走個叔叔（被告）。」

辯方指被告突然轉身嚇到X

辯方最後指出，被告案發時從未觸摸X的胸部和下體，因他在廚房突然轉身嚇到X，之後又不斷敲X的家門，X才會覺得被告侵犯她。X即回應說：「唔同意到爆炸。」

母回家見X罵被告死變態

X母午後出庭作供，指當日和兒子回家時，被告在其家探頭觀看。X母見狀關心到被告兒子的情況，X見到被告後指被告非禮她，並說：「佢啊，佢用手撩起我件衫，摸我呢到又摸我呢到。」被告則用溫柔的語氣表示：「你唔好亂講嘢啊。」X其後更斥被告為「死變態」。X母稱她當時很混亂，向被告稱要先了解事情，便入屋並關門。

X母曾擔心女兒被強姦

X其後帶X母到廚房，向她示範遭非禮的經過，又說：「有一個粗粗硬硬既野摸的屙尿個位，搞到我好唔舒服。」X母聞言十分憤怒，擔心女兒被強姦，故趕緊檢查X身體。X母之後回到房間，並致電其「閨密」、丈夫和丈夫的姐姐，最後更「頂唔順」致電被告妻子。

被告致電稱是誤會

X母續指，被告在半小時內不斷致電她，她見是陌生來電未有接聽。直至接近5時才接聽電話，被告溫柔地說：「X太，唔係你諗咁架，誤會嚟架。」被告自稱不小心碰到X的身體。X母稱她感到情緒激動並稱要報警，又說：「我覺得警察係公平公正既。」

案件編號：FLCC552/2024