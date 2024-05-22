屯馬線洪水橋站｜甯漢豪考慮少量用地可改為住宅　冀引入特色店舖

造價高達41億元的港鐵屯馬線洪水橋站項目，現正進行前期工程，今年內會正式動工，預計2030年落成。屆時洪水橋站附近會提供逾1000萬平方呎商業樓面，發展局局長甯漢豪今日（22日）表示，樓面面積不算大，強調土地規劃不是鐵板一塊，如果把少量用地改為住宅，只要不影響洪水橋商貿中心定位，政府願意有溝通空間。



發展局局長甯漢豪今日指，如果把洪水橋站附近少量用地改為住宅，只要不影響洪水橋商貿中心定位，政府願意溝通。（黃浩謙攝）

發展局局長甯漢豪今日在Now TV節目《大鳴大放》稱，近日有發展商反映，樓面用作辦公室太多。她指，樓面可有彈性地用作零售、文娛及酒店等其他商業用途。

甯漢豪指，洪水橋站頭商業樓面不算大，「如果洪水橋本身已經有9萬個住宅單位，我們要不要再放住宅？」政府認為現在的平衡是合適，不過所有土地規劃的事，的確不是鐵板一塊。

她指，若站頭的商業用地想有少量住宅，只要比例及定位不影響洪水橋商貿中心的定位，政府願意提供溝通空間。

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甯漢豪：望能引入特色店舖 配合鄰近深圳商貿區發展

甯漢豪指，收到回應查詢會否有較前衛的龍頭企業或者國際總部，例如特色的會展活動、文創活動、零售想引入；亦收到個別議員詢問，會否思考有一些樓面哥讓青年人做特色零售。

她表示，屆時希望發展商可以協助引入大企業及特色店舖進駐洪水橋站，並期待會有國際的保險及法律公司進駐，認為這些專業服務及大量商業樓面，可以配合鄰近深圳商貿區發展。