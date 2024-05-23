多啦A夢無人機｜香港成世界巡迴展首站　主辦方：12年前種下的因

繼2012年帶來《你睇!!多啦A夢黎啦!誕生前 100 年祭》香港展覽後，香港將於7月13日再舉辦「多啦A夢」主題展，本周六（25日）晚率先在尖沙咀星光大道一帶上演無人機表演。主辦方AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，香港是世界巡迴展覽第一站，指是12年前反應極佳的因，種成今日的果，認為多啦A夢跨世代都喜歡，也預料能吸引到希望先睹為快的遊客。



主辦方AllRightsReserved創辦人林樹鑫今早（23日）在電台節目表示，周六的無人機表演，目的為預熱7月展覽，達到宣傳效果，形容是「驚喜」、「禮物」，若有粉絲未趕及看到，可在網上欣賞影片。

他指多啦A夢無人機表演是全球首次做，但若只得無人機會或較單調，故特意找來本地配音員，加入對話，令表現更有趣些。

正式展覽將於7月13日開始，林樹鑫稱為此展覽已籌備兩年，選擇香港作為巡迴展覽第一站，主要因公司在香港，加上多啦A夢與香港淵源甚深。

他解釋，12年前在海港城外展覽大受歡迎，反應遠超預期，許多遊客特意到來參觀，當時更帶動附近食肆商店市道。他稱當時已是數碼化的年代，「但快圖美連錄影帶都拎出嚟賣」，其後在16個城市巡迴展覽亦大受好評，故日本方與其公司商量首站地點時，也提出因12年前在香港種下的因，也想於今日回饋予香港這個地方。

料可吸引海外粉絲來港先睹為快：多啦A夢跨世代都喜歡

他又認為，以當年觀察所得，常見四代同堂到場，相信多啦A夢是一個跨世代都喜歡的象徵，料除能吸引本地人外，也有熱情的海外粉絲會到港先睹為快。

全球首場多啦A夢無人機匯演將於本周六（25日）晚上在尖沙海濱上映。(大會提供)

對於在港辦展覽，林直言最大困難是成本高，若規模大，成本效益是很大的考慮，香港勝在觀眾夠國際化，在揀選展覽主題時，也會檢視主題本身是否適合該城市、有何配套等。對今次多啦A夢展入選政府盛事之一，他稱「幫到社會經濟係樂見嘅。」

7月展覽設免費及收費票，詳情將於周六公布，當日起Klook會開放購買收費展區門票，並透過網上系統預約入場日子及時間，每節名額有限，先到先得。