多啦A夢無人機｜隨意門竹蜻蜓5.25飛維港　還有熟悉的配音員聲音

全球首場多啦A夢（叮噹）無人機匯演本周六（25日）晚上7時30分在維港上空上映，主辦單位All Rights Reserved今日（22日）透露，約1,000架無人機將把「多啦A夢」的角色、道具呈現夜空，從他們提供的預覽圖與片段，除了「多啦A夢」，道具隨意門與竹蜻蜓也會現身。創辦人林樹鑫在電台節目稱，匯演有有大家耳熟能詳的音樂，也會聽到熟悉的本地配音員聲音。林指活動已取得日本授權，並指是與其他地方機構競爭下才成功爭取在港進行全球首演。



多啦A夢無人機匯演星期六晚上七時半開始，歷時約15分鐘，主辦單位稱尖沙咀星光大道近梳士巴利花園段是最佳觀賞位置，屆時可觀賞多啦A 夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔。

此場無人機匯演是為7月的展覽熱身，全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）將在7月13日起登陸香港，是為紀念多啦A夢作者藤子 F 不二雄誕生90周年。

全球首場多啦A夢無人機匯演將於本周六（25日）晚上在尖沙海濱上映。(大會提供)

活動已取得日本方面授權

主辦單位All Rights Reserved創辦人林樹鑫今日在電台節目稱，活動已取得日本授權，並曾商討在日本進行匯演，但本港將在7月舉辦「多啦A夢」主題展，因此最終在港舉行，而然由於籌備今次活動已數年，當時未有基金可供申請，但他指政府運用不同資源協助舉辦今次活動，包括匯演當日的警力，他亦感謝文體旅局協助統籌。

1000架無人機砌出「多啦A夢」角色及道具

林樹鑫透露，今次匯演將出動約1,000架無人機，除砌出「多啦A夢」角色及道具，當晚亦有大家耳熟能詳音樂，並會聽到熟悉的本地配音員聲音。