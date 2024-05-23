公屋｜何永賢：去年收回1.5萬單位較過往多55%　公屋翻新平均45日

政府正加快公屋回收流轉，房屋局局長何永賢表示，去年收回的公屋單位多達1.5萬多個，較過往的每年約1萬個多出55%。而過去3年整體翻新公屋空置單位，平均需時45日，非常接近44日的目標，當中有單位最快19日內完成翻新，不過，亦有約1%的單位超過100日才完成，最長197日。



何永賢書面回覆立法會議員梁文廣質詢，她指考慮到未來需要處理更多因購買資助房屋而騰出的空置單位，房屋署正檢討處理翻新空置單位的流程及標準，以加快工程進度，並預計在今年內完成相關檢討。

房屋局局長何永賢表示，過去3年整體翻新公屋空置單位，平均需時45日，非常接近44日的目標。（資料圖片/盧翊銘攝）

她指出，在過去一年，因不同原因收回的公屋單位多達1.5萬多個，較過往的每年約1萬個多出55%，為迎接未來有更多翻新空置單位的挑戰，房屋署現正就翻新空置單位的標準和簡化工作流程進行檢討，以大體符合達致平均44天工作指標的要求。

在過去3年，成功購得居屋及綠表置居計劃單位的公屋租戶中，平均每年約有1360戶申請延期交回公屋單位，其中一個主要原因裝修工程未能竣工。