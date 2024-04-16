濫用公屋｜房屋局去年發近600封收回通知書　上訴個案中丟空佔7成

房屋局近年嚴打濫用公屋情況。立法會昨日（15日）起舉行特別財務委員會會議，審核2024至2025年度開支預算。有議員問及有關房屋局上訴委員會所處理的公屋收回通知書上訴數字。



房屋局數據顯示，去年經審理後，確認發出收回通知書的數字為595，較2021年上升492宗，升逾4.7倍。而上訴數字則在3年間按年上升逾300宗，上年有共1,378宗，其中因「丟空／未經認可人士入住單位」提出上訴的數字，則有960宗，佔總數近7成。



上訴委員會審理後「確認」、「修訂」和「取消」遷出通知書的個案總數上，去年有595宗獲確認發出遷出通知書，對比2021年的103宗，升逾4.7倍；對比前年的309宗，亦升近1倍。

至於獲修訂的數字，2021年錄87宗、2022年則錄278宗，至上年則升至347宗，3年間升達3倍；至於獲取消遷出通知書的個案，則未有明顯上升，2021年為43宗，2022年為52宗，去年則為72宗。

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收回通知書上訴數字翻逾2.8倍 佔總數近7成

上訴委員會就著「欠租」、「丟空／未經認可人士入住單位」、「其他(包括｢富戶政策｣、離婚、扣分制、貯存違禁藥物等)」等3個項目，接受公屋租戶就單位收回通知書作上訴。當中整體數字以2021年的722宗，升到22年的1,054宗，再升至上年的1,378宗，按年升超過300宗，升幅達4成6與3成1。

其中就著「欠租」、「其他(包括｢富戶政策｣、離婚、扣分制、貯存違禁藥物等)」兩類均有下跌，惟「丟空／未經認可人士入住單位」一類，從2021年的250宗，升至上年的960宗，翻逾2.8倍，也佔總數近7成。

何永賢月初料今年可收2300單位

房屋局局長何永賢上月初曾指，首批主動申報的8.8萬份資產申報表格中，已收回98%，經檢查後收回450個單位；本月開始會繼續發出20多萬份申報表格給住戶，預期今年內可收回2,200個單位，而明年則有望超過2,300個單位，以增加公屋供應給有需要人士。

同時，房委會亦會審視住戶各類資產，包括持有的汽車，持續打擊公屋富戶，並有打算在。而房屋署署長羅淑佩則在上月底透露，正研究仿效「好市民獎」，年內擬設立相似的舉報濫用公屋制度，鼓勵公屋租戶舉報濫用單位情況。