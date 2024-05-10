公屋輪候｜一般申請者輪候時間微跌0.1年至5.7年　長者等3.8年

房委會今日（10日）公布最新公屋申請數目和平均輪候時間，截至2024年3月底，在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間輕微下跌至5.7年，按季下跌0.1年。而長者一人申請者的平均輪候時間回落至3.8年，按年下跌0.２年。



過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間輕微下跌至5.7年。（資料圖片）

房委會今日公布最新公屋申請數目和平均輪候時間，截至2024年3月底，在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間輕微下跌至5.7年，按季下跌0.1年。而長者一人申請者的平均輪候時間回落至3.8年，按年下跌0.2年。

房委會解釋，由於新界區公屋申請者的平均輪候時間，一般較市區或擴展市區的短約一年，上述一般公屋申請者相對較短的輪候時間，因此反映在今季的平均輪候時間中。

房委會續指，今明兩年亦將有多個「居者有其屋計劃」及「綠表置居計劃」項目入伙，同時繼續打擊濫用公屋，盡力提供公屋單位編配予公屋申請者。不過，上季提及「精進建築有限公司」的公屋工程項目出現延誤並影響平均輪候時間這個情況需要數個季度才能消化，因此預期公屋平均輪候時間在2024年會大致維持平穩，但在季度間仍可能會有輕微波動。

2024年第一季獲編配入住公屋的一般申請約5,300宗，當中獲編配的長者一人申請約780宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為740宗。

房委會表示，公屋平均輪候時間六年封頂目標不變，有信心公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落到4.5年。房委會指，在過渡期間，會繼續大力推動過渡性房屋發展，為有需要的人士提供短期居所。