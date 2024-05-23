東區醫院腹瀉嘔吐群組增至43名職員　衞生署調查料涉感染諾如病毒

醫院管理局昨晚（22日）公布東區尤德夫人那打素醫院（東區醫院）疑爆集體食物中毒，30名不同部門職員於前日（21日）腹瀉、嘔吐等腸胃不適徵狀，他們午膳進食購自兩間醫院餐廳的食物。衞生署衞生防護中今日（23日）公布調查指，截至今日下午3時，涉及職員增至43人，他們於本月17日至22日期間出現相關病徵，全部病人情況穩定。



中心發現，逾半受影響職員在東座大樓工作，另有部份不適職員沒有進食兩間醫院餐廳的食物，巡查餐廳後亦沒有發現重大異常情況，因此基於現時掌握的證據，認為較大機會涉及諾如病毒的環境污染，或是人傳人感染。



東區醫院截至今日下午3時，發現43名職員感腸胃不適。（資料圖片）

首批不適員工前日午飯光顧院內兩間餐廳

東區醫院昨日（22日）接獲報告，有職員在前日午膳時，進食購自兩間醫院餐廳的食物後，同日下午起陸續出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適徵狀，並於昨日申請病假，事件涉及約30名來自不同部門的職員。

部份不適員工未有進食兩間醫院餐廳食物

衞生防護中心今日表示，昨晚接獲東區醫院通知後隨即調查。截至今日下午3時，發現爆發的個案涉及43名職員，包括24男19女，年齡介乎20至62歲。他們於本月17日至22日期間，陸續出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。其中28名受影響職員已求醫，無需入院，全部病人情況穩定，臨床樣本的檢測仍在進行中。

流行病學調查顯示，爆發個案暫不涉及病人或公眾人士，而逾半受影響職員，均於東區醫院的東座大樓工作。中心亦發現部份受影響職員，並沒有進食兩間醫院餐廳的食物。

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涉事兩間醫院餐廳沒出現異常 已指示東區醫院清潔

衞生防護中心今日並與食物安全中心，到醫院實地視察和調查，暫未發現涉事兩間醫院餐廳出現重大異常情況。食安中心已向餐廳負責人及員工，提供食物安全和環境衞生教育。而有關餐廳已經清洗，仍在調查中。

衞生防護中心又指，基於現時掌握的證據，認為較大機會涉及諾如病毒的環境污染，或是人傳人感染。中心人員已指示東區醫院，立即徹底消毒清潔受影響範圍，特別是涉事職員曾到訪的地方，並提供有關適當處理嘔吐物、個人和環境衞生的建議。

衞生防護中心提醒，由於酒精未能有效殺死經常引起急性腸胃炎的病毒，例如諾如病毒等，因此酒精搓手液，並不能代替使用梘液和清水潔手。

涉事餐廳承辦商為泛亞美食 隸屬大家樂集團

此外，據今日報道指，涉事餐廳的承辦商為泛亞美食，隸屬大家樂集團。集團回覆查詢時表示關注事件，稱受影響的員工確實在食堂用膳，但並非只在單一食堂就餐，所食用的食物亦非僅限於某一種類，所以「尚無法確定不適是否由食物引起。」

為免再爆發急性腸胃炎，衞生防護中心建議市民應採取以下措施，預防感染腸胃炎：

．保持良好的個人衞生；

．處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；

．清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；

．以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；

．保持室內空氣流通；

．注意飲食衞生；

．使用不同的用具處理生及熟的食物；

．避免進食未經徹底煮熟的食物；

．飲用經煮沸的水；

．不要光顧無牌食肆及食物檔攤。

