東區醫院30職員用膳後不適　大家樂：無法確定由食物引起

東區醫院周三（22日）接獲報告，有職員周二（21日）午膳進食購自兩間醫院餐廳的食物後同日陸續腹瀉、嘔吐等腸胃不適徵狀，涉及約30名不同部門職員。



院方要求餐廳承辦商今日暫停服務作深層清潔。記者今午到場視察，涉事餐廳外貼出告示指暫停營業一天，午市時段會在飯堂外走廊提供外賣飯盒服務。



餐廳承辦商為泛亞美食，隸屬大家樂集團，集團回覆查詢時稱關注事件，稱受影響的員工確實在食堂用膳，但並非只在單一食堂就餐，所食用的食物亦非僅限於某一種類，所以「尚無法確定不適是否由食物引起。」



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大家樂：受影響員工非單一食堂就餐、非僅吃某一種類食物

餐廳承辦商為泛亞美食，隸屬大家樂集團。集團回覆查詢表示，十分關注事件，稱雖然這些員工確實在食堂用膳，但並非只在單一食堂就餐，且所食用的食物也並非僅限於某一種類，所以「尚無法確定不適是否由食物引起。」

集團續指，泛亞飲食應要求於今日暫時關閉該餐廳一天，作深層清潔和消毒，以確保環境衛生和用餐安全。院方感染控制組已指示在職員公共空間和洗手間加強清潔消毒，而食物環境衛生署今早已到該餐廳檢查。泛亞飲食將全力配合院方後續的調查工作。

集團又表示非常重視食物安全及衛生，有嚴格的規定及措施，包括嚴謹的供應鏈管理、定期的供應商審核及食物檢測等，以確保衛生安全。

醫管局昨公布，東區醫院已將事件通知衞生防護中心和食物環境衞生署。為審慎起見，醫院已要求餐廳承辦商安排在兩間餐廳作深層清潔，並於今日暫停服務，繼續進行深層清潔。同時，醫院感染控制組已經初步向部份同事了解情況，並指示相關部門清潔消毒職員公用空間及洗手間。