小巴外勞司機｜首兩名駕柴灣至東區醫院線　同線司機不怕搶飯碗

政府在「運輸業輸入勞工計劃—公共小巴／客車行業」下發放共969個配額，包括公共小巴司機、本地客車司機以及跨境直通巴士司機。據運輸署了解，三個範疇所屬的部分僱主均陸續安排輸入司機分批到港。



據悉其中兩名輸入勞工已開工，駕駛來往柴灣至東區醫院的48M綠色小巴線。有乘客對外勞駕駛小巴略為擔心，怕不熟路誤時間，有駕駛該路線司機不知道有外勞加盟，惟不擔心被「搶飯碗」。



消息指，其中兩名運輸業輸入勞工已開工，駕駛來往柴灣至東區醫院的48M綠色小巴路線。記者今日（17日）先後到柴灣和東區醫院的小巴站觀察，兩邊站頭都沒有司機休憩設施，未遇上外勞司機，惟發現小巴車尾位置仍然張貼招聘人手通告。

有駕駛48M的司機表示，並不知道此路線有外地勞工加入，因為這由公司安排，加上他本人平時駕駛數條線，「邊條線要司機咪要去邊度。」他不擔心會被外勞「搶飯碗」，認為只是「打份人工咋嘛。」

48M小巴線車尾，仍張貼招聘通告。（鄧宇詩攝）

該線乘客陳小姐表示，對外勞駕駛略為擔心，因為她平時多數乘搭這線上班，擔心外地勞工對路線不熟悉，令車程時間變長。

另一乘客王先生表示，偶爾會乘搭48M到醫院覆診，同樣擔心由外勞駕駛會不熟悉道路。不過他表示，到達東區醫院最方便的交通為小巴，並非經常乘搭，相信影響不大。