升中｜部份直資中學預告明年有意加學費　有學校擬加不多於10%

【升中派位 / 直資中學/ 加學費】多間直資中學已開始招收2023年9月中一新生，「01教育」統計全港58所直資中學網頁，發現多所學校於收生資料表明正申請或考慮於2023學年加學費，部份學校更已提出具體加價幅度和金額。



觀塘福建中學計劃於2023/24學年上調中一學費，加幅為3.2%。（校網截圖）

2023學年升中派位將於2023年1月3日起展開，不少直資中學因不參加升中派位正陸續招生。「01教育」整理各間直資中學2023新學年中一收生程序資料後，發現至少3間中學計劃新學年計劃上調中一學費，並提出具體加幅讓家長早作準備。

按現時規定，直資學校加學費需獲教育局批准。其中觀塘福建中學擬加3.2%，由每年20,820元上調至21,500元；天水圍中華基督教青年會中學計劃加學費2.6%，由每年15,200元上調至15,600元；大埔三育中學則計劃上調學費2.1%，由10,280元上調至10,500元。

另外，多間中學於收生資料中表示將會或考慮於23學年加學費，但未有提出具體金額。觀塘基督教中國佈道會聖道迦南書院在收生資料中提到，新學年學費將有輕微加幅，但未有列明具體幅度。將軍澳保良局羅氏基金中學就指下學年學費或會調整，加幅不會多於10%。