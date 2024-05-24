消防隊目一日3次虛報火警　官斥未以身作則毀同業形象　罪成候判

消防隊目涉一日內3度向筲箕灣消防局「報假案」，包括虛報醫院火警警報響起、有人被困升降機、有人在商場企跳等。他否認虛受審，案件今（24日）在東區法院裁決，裁判官屈麗雯裁定他其中3項虛假火警警報罪成，並斥被告作為消防隊目，應以身作則，其行為不符大眾所期望，並有損消防員形象，不單浪費人力物力，使消防員疲於奔命，更會影響真正需要幫助的市民，把案押後至6月7日判刑，以待為被告的背景報告。



男被告劉浩殷（46歲，消防隊目），被控3項虛假火警警報罪，指其於2023年5月17日，三度向消防處發出明知是虛假的警報，即向筲箕灣消防局作出虛報，聲稱東區醫院的火警警報被啟動；有人被困於筲箕灣一幢住宅大廈的升降機內；及有人要從筲箕灣一商場躍下。劉另因虛報有人要從商場躍下，再被控一項導致警力的浪費罪。

被告劉浩殷在東區法院被裁定3罪罪成。

報警熱線僅消防員知曉

屈官裁決指，被告的註冊電話於案發當日曾三度致電至政府消防的內部緊急熱線，該熱線除了消防員，一般人不會知悉。基於案中無證據顯示被告的電話遭人盜用，認為唯一合理推論是被告當日打出該些電話。

屈官另透露，消防處當日因被告的3次虛報，先後派出57名消防員出勤，均未有發現，最終前兩次列為「善意虛報」，第三次則列為「惡意虛報」。

一日3次若說巧合實屬天方夜譚

屈官續指，被告三次犯案手法相似，即在短時間內三度致電消防的內部緊急熱線，但拒絕留下實際案發地點及聯絡方式，若說該3次事件僅是巧合，未免是天方夜譚，認為被告是明知而虛報，裁定其3項虛假火警警報罪成。至於浪費警力罪，因控方未證明被告虛報如何浪費警力，裁定他該罪罪名不成立。

家庭支柱將失長俸及退休金

辯方求情指，被告是家庭經濟支柱，將因本案失去工作，繼而失去其長俸及退休金，對他而言已屬極大懲罰，望法庭考慮他過去對社會有貢獻判處緩刑。

官斥影響同業辛苦建立的形象

屈官稱雖然沒有證供提及被告的犯案動機，但他在一小時內作3次虛報，無論如何均非良好動機，又斥被告作為有經驗的消防隊目，必知其行為會浪費大量人力物力，導致消防員疲於奔命，更有消防員要跨區處理，被告的行為白費了消防員向市民教育不應虛報的努力，影響消防員辛苦建立的形象。被告失去工作屬咎由自取，考慮被告對社會有一定貢獻，先為被告索取背景報告。

案件編號：ESCC2531/2023