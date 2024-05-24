多啦A夢無人機｜預演拼出多啦A夢鈴鐺　內地客稱會留港欣賞演出

全球首場《多啦A夢》（舊譯作《叮噹》）無人機匯演本周六（25日，明日）晚上7時30分在維港上空上映，屆時會有約1,000架無人機將把「多啦A夢」的角色、道具呈現夜空。



多啦A夢無人機預演今晚（24日）在尖沙咀星光大道近梳士巴利花園段進行預演，雖然未能看到多啦A夢與同伴現身，但可以看到無人機拼湊出多啦A夢的特色標誌—鈴鐺。預演全程約15至20分鐘，雖未有太多完整圖案可觀賞，但全程配有音樂和熟悉的粤語配音。



預演吸引內地客改行程觀看明晚正式演出

多啦A夢無人機預演在今日晚上約7時半舉行，吸引路經旅客和途人駐足欣賞。內地旅客全小姐和余小姐都不知道明天晚上會有無人機表演，她們均認為今晚的預演吸引，即使明晚的無人機表演不在她們行程計劃內，但仍會抽空來看，「有時間的話會來看的」，十分期待明晚的表演。

同樣是內地遊客的蔡小姐表示，並不知道明日晚上會有表演，稍後便會離港，不能欣賞明晚表演。蔡小姐說：「今晚的預演都挺好的，多啦A夢是我的童年回憶」，對未能看到明晚的演出感到可惜。

內地旅客余小姐都不知道明天晚上會有無人機表演，她認為今晚的預演吸引，即使明晚的無人機表演不在她們行程計劃內，但仍會抽空來看。（廖雁雄攝）

康文署呼籲市民觀看演出時需須保持地方清潔

另外，康樂及文化事務署今日呼籲市民，明天到尖沙咀星光大道欣賞無人機表演時，須保持地方清潔，並注意安全。

康文署指，當日會聯同相關部門的執法隊伍，加強巡邏星光大道，特別是預計人流眾多的地方，並對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公物等違例者採取執法行動。發言人提醒市民，亂拋垃圾者可被定額罰款3,000元。