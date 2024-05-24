多啦A夢無人機尖沙咀匯演　金鐘酒樓推$XXX無人機餐　網民：睇到?

撰文：爆檸哥
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特首李家超推「盛事經濟」振興香港，而今個周六（25日) 全球首場「多啦A夢」無人機匯演將在尖沙咀星光大道一帶海濱上演，今日在網上瘋傳金鐘有酒樓趁噱頭推出每位價888元的「無人機宴」，引起網民熱議。

網民今日在「香港茶餐廳及美食關注組」FB群組上傳金鐘一間酒樓的宣傳單張，酒樓為配合「全球首場多啦A夢無人機匯演」推出「無人機宴」，而菜式包括龍蝦、元貝、佛跳牆、蒸海斑件等，每位收費為888元，最少2位起計。

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無人機餐引起網民熱議，有網民認為定價過高，「睇個10多分鐘，洗成千蚊」、「最佳觀賞位響尖沙咀囉，海都個位可能麻麻」、「人人期望嘔白泡」，「做生意嘅...啲菜名可唔可以比啲心機改返啲有叮噹feel嘅名呀」，更有網民提議應該加入多啦A夢最愛食的豆沙包。

根據主辦方提供的資料，多啦A夢無人機匯演是全球首次做，將於周六晚上7時半開始，活動歴時15分鐘，會由約1000架無人機拼湊出多啦A夢、竹蜻蜓、隨意門等圖案。為了不會太單調，主辧方指更特意找來本地配音員，加入對話令表現更有趣，而主辦方指最佳觀賞位置為星光大道鄰近梳士巴利花園段；至於文化中心及藝術館一帶，視線會受阻。

官方網頁截圖
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