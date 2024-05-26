發展局：7月起造價3000萬工程　涉天秤地盤須用「安全智慧」警報

本港近年發生多宗致命工業意外，更有工地出現冧天秤。發展局今日（26日）發表網誌，從三項新措施促進業界應用「安全智慧工地」系統（Smart Site Safety System，「4S」），包括「安全智慧工地系統標籤計劃」、擴大建造業創新及科技基金資助範圍，及價值3,000萬元而且涉及天秤的工程，必須探用流動機械警報系統及天秤的警報系統。



「安全智慧工地」系統包括一系列智能安全裝置、網絡及一站式管理平台。（發展局圖片）

發展局局長甯漢豪在網誌指出，屋宇署由今年7月起，在首次批准上蓋結構圖則或批准經重大修訂的上蓋結構圖則時，將根據《建築物條例》附加條件規定，凡預算建築成本超過3,000萬元，並涉及使用流動機械及塔式起重機（俗稱天秤）的工程，註冊承建商須採用兩項「安全智慧工地」系統，即流動機械警報系統及天秤的警報系統，以提供合格監督。

而兩項系統的主要功能，是透過自動警報系統，向機械操作員，及進入相關指定操作危險區範圍的地盤人員發出警報提醒他們，讓人員可及時反應及避險。

發展局局長甯漢豪指，有個500工地參與「安全智慧工地系統標籤計劃」，預料今年7月首批約100個工地會完成認證。（資料圖片/林靄怡攝）

網誌又提到，當局將會加強宣傳「安全智慧工地系統標籤計劃」，鼓勵建築地盤使用「4S」系統，期望所有工地都爭相被「標籤」，因在標籤計劃下，使用系統的工地會獲發標籤作識別和便利監察。相關標籤則會擺放在地盤外圍當眼處，未有獲發標籤的工地，政府部門則會加強日常巡查和審查，以鼓勵更多工地採用系統。

甯漢豪指，預計初期約有500個工地參與計劃，料今年7月有首批約100個工地獲頒標籤，並於年底前大致完成全部批核。

至於自上年4月起上調資助額至750萬元、由建造業創新及科技基金資助的「4S」系統資助申請，則會將資助範圍擴展至應用「4S」系統的其他相關費用；當中包括資訊科技支援、「因使用系統而衍生的網絡需要」、應用系統人力培訓，以至採購支援等。

另外，發展局與建造業議會為多種不同類型和規模的私人工程，推出相應的「4S」產品組合，方便業界選擇合適科技產品作應用。

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業界：中小型承建商資源人手匱乏 產品組合可助選擇合適方案

業界方面，網誌亦引述建造業議會安全智慧工地系統標準化專責小組主席彭一邦指，以往前線發生意外時，許多時主管或其他人員都稱不在現場，相信實行系統後，管理人員無時無刻都可監察工地情況，並在未發生事故前，就安全風險情況作改善。

建造業分包商聯會會長伍新華則表示，政府和建造業議會在推出新措施前，有與業界不同持份者舉行工作坊和諮詢會，以了解業界問題。又稱「『4S套餐』是最成功的例子，因為中小型承建商資源及人手較匱乏，若要他們從數以百計項目中挑選，會有很大挑戰。有了4S套餐後，承建商可因應不同情況或場景選擇合適的產品組合。」