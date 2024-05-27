多啦A夢無人機｜稱較煙火表演具潛力　江玉歡倡政府提供資助增辦

尖沙咀星光大道對出海面於上周六（25日）舉辦以《多啦A夢》為主題的無人機匯演，歷時約15分鐘，由約1000架無人機組成不同圖案。選委界立法會議員江玉歡今日（27日）形容「搞得唔錯」，留意到市民反應正面，活動有助帶動社會氣氛及人流，亦認為無人機較煙火表演更具潛力，倡議政府提供資助增辦表演活動。



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讚活動「搞得唔錯」 市民反應正面

尖沙咀星光大道對出海面於上周六（25日）舉辦以《多啦A夢》為主題無人機匯演，歷時約15分鐘。選委界立法會議員江玉歡今日（27日）於港台節目《千禧年代》表示，自己是多啦A夢迷，形容是次活動「搞得唔錯」，亦在網上及報紙留意到市民反應正面。

她指，多啦A夢是香港人很熟悉、有深厚感情的卡通人物，當日氣氛熾熱，即使政府在短時間內公布消息亦有很多回響，又指是次活動有助帶動社會氣氛及人流，「隔住玻璃都聽到哇哇聲。」她說，欣賞完無人機匯演後到海運大廈進食，亦見到食客有所增加。她又指，是次是一個商業活動，亦可達到宣傳其7月多啦A夢巡展的目的。

立法會議員江玉歡今日（27日）於港台節目《千禧年代》表示，多啦A夢無人機有助帶動社會氣氛及人流。（資料圖片）

匯演後觀眾四散 可增強附近消費圈留市民消費

對於日後香港的盛事，她認為，無人機比煙火表演更有潛力，政府可參考是次無人機匯演的三大要點，包括舉辦活動的密集程度，如何保持市民的新鮮感，因歷久常新很重要。

另外，亦要留意表演背景的光度，指1000架無人機分佈較散，觀賞時會較「花碌碌」，若政府想將無人機成為「主菜」，則要留意是否背景要較暗。她亦建議政府為舉辦活動的機構提供資助，因對商業機構而言，錢是一個考量。她也留意到，在匯演結束後，大家就會四散，未能留住大家光顧附近食肆，認為政府可考慮令附近的消費圈更成熟。