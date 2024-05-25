多啦A夢無人機｜數百粉絲提早3小時「霸位」　人潮逼爆尖沙咀海旁

全球首場多啦A夢（舊稱叮噹）無人機匯演今日（25日）晚上7時30分在維港上空上映，記者於下午到尖沙咀海旁時，至少有數百名熱愛多啦A夢的粉絲佔據海旁「霸定靚位」，爭取最佳位置觀賞無人機匯演。有多啦A夢粉絲甚至較開場時間，刻意提早3小時到場「霸頭位」，並帶同心愛的多啦A夢公仔應援，滿心期待多啦A夢今晚在夜空中隆重登場。



+ 2

全球首場多啦A夢（叮噹）無人機匯演，會於今晚7時30分在尖沙咀海濱上映，屆時將有約1,000架無人機將「多啦A夢」的角色、道具呈現於維港上空。記者於下午5時到達尖沙東海旁，該處一帶已經人頭湧湧，加上實行封路措施，由文化中心前往K11 Musea及星光大道一帶的行人，需經過太空館和藝術館繞路而行。星光大道海旁一帶亦已坐滿多啦A夢粉絲，至少有數百人，不少人戴着與多啦A夢相關的飾物，期待心愛的多啦A夢晚上在夜空中登場。

中學生李同學於今日4時便到海旁頭排就位，他是多啦A夢的忠實粉絲。對於今次全球首場多啦A夢無人機表演，他表示十分期待，「希望可以見到多啦A夢佢哋一齊跳出個隨意門嘅景象」。（夏家朗攝）

其中熱愛多啦A夢的李同學早於下午4時便到尖東海旁「霸定靚位」，對於今次全球首場多啦A夢無人機表演，他表示十分期待，「希望可以見到多啦A夢佢哋一齊跳出個隨意門嘅景象」，李同學亦準備十足，帶了食物和水等待無人機表演開始，更指十分期待7月的多啦A夢展覽。

另一位李小朋友則由媽媽陪同來「霸位」，李媽媽稱，女兒喜歡了多啦A夢兩年，在得知今次有多啦A夢無人機表演後，便嚷着要和媽媽一起去看。問及為什麼喜歡多啦A夢，李小朋友則指「因為多啦A夢係隻大肥貓」。她同樣十分期待今晚的無人機演出，亦帶同了多啦A夢公仔及多啦A夢頭飾到場支持。