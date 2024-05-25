多啦A夢無人機｜政府僅籲保持清潔被嫌掃興　楊潤雄：會做好啲

人氣動漫多啦A夢展覽將為香港下半年盛事打響頭炮，今日（25日）有特展快閃活動外，晚上在尖沙咀星光大道對海更有全球首個無人機表演。



活動引起全城關注，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（25日）在電台節目被問到政府未幫忙宣傳無人機表演，只發稿提醒勿亂拋垃圾、令人感掃興。他解釋無提及是配合主辦方宣傳，強調政府一直協助主辦方，又稱會改善提醒保持清潔的做法：「我哋下次做好啲。」



楊潤雄今早在電台節目被主持問道，早前盛事記者會上，未有提及今晚多啦A夢無人機表演，他解釋，主辦方無申請盛事基金，而無人機表演是希望宣傳之後的展覽，故政府未有在記者會提及，正正是配合其宣傳方針，強調政府一直協助主辦方，例如人流管制、地點、交通及批准無人機表演等。

楊指，據其了解，今次無人機表演在星光大道才看得清楚，該處有人數限制，故會與主辦方密切留意人流，提醒市民留意主辦方的適時公布，「人數多時都冇辦法，去到都睇唔到，所以聽到宣布滿就唔好再入去。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片/羅國輝攝）

節目主持問道，康文署僅發稿指會加強執法打擊亂拋垃圾，政府未有宣傳之餘，說法更令一眾期待的觀眾感掃興，建議應一邊推廣一邊提示觀眾保持清潔。楊潤雄稱會改善做法、做好推廣宣傳，「我哋下次做好啲，（部門）應該用咗恆常講法，啱嘅、成個活動推動時應該唔同部門都做配合。」

楊潤雄續稱，香港作為盛事之都，有不同類型盛事，「原則上咩都搵到」，包括文化、體育及生意平台等，能迎合不同喜好旅客，政府正估算部份盛事項目的效益，強調需要花很多人力物力調查和計算。他指，當局亦有要求部份活動的主辦機構，尤其是申領政府資助的機構，要分析盛事的參與人數、旅客的平均消費額等。