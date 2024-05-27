的士司機「放蛇」捉Uber風波未完　汽總批當局無果斷檢控及取締

的士業「放蛇」捉Uber司機風波未完，汽車交通運輸業總工會今日（27日）舉行記者會，指事件既反映前線的士司機遭搶佔營運空間，也反映的士司機對當局感到失望，批當局無採取果斷的措施檢控及取締白牌車營運平台。



總工會又提到，曾於2015年和2017年與運輸當局官員會面，對方曾承諾徵詢律政司的意見，以便全面檢控和取締白牌車營運平台，促當局兌現當時的承諾。



汽車交通運輸業總工會舉行記者會，指近期的「放蛇」事件反映既反映前線的士司機遭搶佔營運空間，也反映的士司機對當局感到失望。（受訪者提供）

近期有的士司機「放蛇」捉Uber司機，特首李家超也一度呼籲的士司機勿「放蛇」，指行為涉法律問題，有風險誤墮法網。汽車交通運輸業總工會稱政府的呼籲似乎未收成效，仍收到很多會員，故今日（27日）舉行記者會表達業界意見。

總工會發言人莊永德指，在目前情況下，白牌車平台不合法經營，的士司機近年收入銳減30%以上。他指，「放蛇」事件既反映前線的士司機遭搶佔營運空間，也反映的士司機對於當局感到失望，批當局無採取果斷的措施檢控及取締白牌車營運平台。

他又提到，總工會曾於2015年、和2017年與運輸當局官員會面，對方曾承諾徵詢律政司的意見，以便全面檢控和取締白牌車營運平台，同時會與執法機關合作，打擊不合法的出租或取酬載客行為，促當局兌現當時承諾。

的士司機分會主任何志強提到，參與白牌車營運的司機，或未意識到參與這種非法營運模式的潛在風險，又指白牌車無法購買到其他商用車輛類的保險，一旦發生交通意外，司機和乘客便沒法得到相應的保障。

的士司機分會副主任梁達壯則指，白牌車營運平台不斷標榜司機可以獲得高收入，同時利用不同類別獎金，令不少的士司機放棄當前的駕駛工作，轉投到這些公司，也令部份的士管理人（即車主和司機中介者）因司機流失嚴重，被迫減少的士的服務。

工聯會立法會議員陸頌雄也有出席記者會，他批評當局在處理白牌車平台的非法營運問題上表現得強差人意，會在立法會層面開展跟進工作，爭取局方在短期內推行改善措施，助的士行業朝健康方向發展，同時使巿民可享有良好的點到點公共交通服務。