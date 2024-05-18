的士無牌網約車之爭｜01民調67%撐發牌　吳傑莊指的士Uber可並存

的士界自行「放蛇」捉Uber司機，點燃的士與Uber為首網的約車間爭論。《香港01》周五（17日）民調投票，20小時有約1.6萬人投票，結果支持Uber佔絕大比數92.7%，支持的士僅7.3%；另有約67%讀者認為政府規管框架下可考慮向該類網約車發牌。



支持Uber讀者留言，認為司機態度、服務較的士優勝，透過平台監管服務質素更有保證；的士支持者則認為Uber無保險，又不需支付數百萬牌費，造成不公；有讀者提出建議，包括向Uber等網約車發牌引入競爭、將的士牌公營化、的士司機公司化等建議。



有議員認為的士與Uber等網約車可共存，例如政府以抽稅或抽錢模式，向網約車發牌，相關稅項轉撥到基金支持的士業界；有議員則認為除非修例將Uber等網約車合法化，否則應予以取締，又強調最關鍵仍是的士業界必須提升服務質素。



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《香港01》昨晚7時發起讀者投票，邀讀者就「的士 VS Uber」以及政府規管網約車平台事宜發表意見。投票發起截至今午3時剛好20小時，已有逾1.5萬名讀者投票。

根據結果，1.5萬多名讀者中，有14,840人投票支持Uber，佔最大部比數的92.7%；相反支持的士僅1,169票，只佔總數的7%。

就規管網約平台方面，約67%讀者認為應推網約車發牌制度，僅724人、約5%認為應大力禁絕非的士的網約車，另有28%、即4,210名讀者希望能維持現狀。

查閱《香港01》應用程式及Facebook有關該新聞的留言，不少讀者就投票發表意見，大部份支持Uber的留言均認為Uber服務態度更好、車廂舒適，透過平台評分投訴等，更能監管服務質素，甚至有讀者稱服務好到「自願畀貼士」。

▼部份Uber支持者留言▼



作為客，我畀錢係為買舒適，你服務好態度，手車又穩、乾淨，我就會選擇較好嘅你，啲的士司機出埋啲下三流手段，又話人地搶你生意，你做得好嘅話 人地Uber點同你鬥？

乘客call uber有保障有評分、車廂舒適乾淨、司機態度好、唔會兜路、唔會亂跳錶、唔會打風落雨加價。

如果的士再加價，可能真係會選擇長期用Uber，始終方便，價錢都差唔多嘅話

▼5月14日 行會批准的士7月14日加價▼



+ 9

至於支持的士方的意見，則認為Uber現時屬非法白牌車、無保險，加上的士牌價達幾百萬元，競爭並不公平。

▼部份的士支持者留言▼



應該禁Uber，的士幾百萬一個牌，好明顯就不公平競爭，除非做Uber都要發特別牌，同的士一樣幾百萬。

梗係的士啦，私家車冇保險啊大佬！

支持合法一方，黑的有幾多架呀？有幾多合法司機搵唔到食呀？你地又知咩？又唔見你班人幫下忙，晚上出多啲街？振興港經濟，只懂投訴及負評！

另有不少讀者就規管網約平台及提升的士服務質素方面「出謀獻策」，有讀者指「沒競爭就不會有好質素，香港作為大都市，給黑的搞壞了形象」，甚至建議引入內地「滴滴打車」；有讀者則認為香港國際化城市，應追上時代步伐，將現行網約車合法化。

部份讀者更建議政府更主動規管的士業界，例如參考日本，將的士規範化成公司制，司機須穿制服，行底薪花紅制；有讀者甚至提出政府應收回的士牌照公營化，與Uber各有各做。

立法會議員吳傑莊認為，的士與Uber可以取得平衡共存。（資料圖片/黃浩謙攝）

的士與Uber之爭，市民反應不一。立法會議員吳傑莊則認為，的士與Uber並非「你死我活」的關係，認為可取得平衡共存，例如參考其他國家，向Uber該類車抽稅或錢，成立基金補貼持牌出租車。他稱網約車不能在街等客，的士卻能做到，兩邊各有市場，絕對可並存，但要深化研究。

立法會議員楊永杰則認為，香港是法治社會，白牌車屬非法行為，除非政府考慮修例讓Uber合法化，否則應予以取締。（資料圖片/廖雁雄攝）

另一立法會議員楊永杰則認為，香港是法治社會，白牌車屬非法行為，除非政府考慮修例讓Uber合法化，否則應予以取締。不過，他指最關鍵仍是的士業服務態度參差，拒載、不過海等情況人人都遇過，但犯過事、屢被投訴的的士司機卻無後果，即使日後記分制實施後，培訓過後又可以重新入場，認為業界應想辦法鏟除害群之馬，拒租車予犯事司機，並改善服務質素。

運輸及物流局局長林世雄今早（18日）在電台節目被問到是否可引入競爭時，稱政府要兼顧路面交通，因此的士以外的有牌出租車只有幾百架，相信的士車隊若做得好，能令業界有更優質服務。