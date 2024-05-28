港航7000張$0機票10時開始搶購　一文看清11個航點及搶飛連結

【免費機票／港航／大阪／名古屋／機管局】香港航空今日（28日）早上10時推出新一輪免費機票搶購，總共有7,000張，全部0元，不過不包括稅費及附加費用。點除了有往返香港至日本大阪及名古屋外，航點也包括泰國、韓國及內地六個城市，一共11個。



即按香港航空官網$0機票搶購連結

香港航空周二早上10時起推出最新一輪0元機票搶購活動。（香港航空facebook圖片）

香港航空昨日下午在社交平台專頁公布，今日（28日）早上10時起至本周五（31日），推出最新一輪0元機票搶購活動。旅客可以透過港航官網以0元， 購買香港出發來往大阪、名古屋、首爾、曼谷、普吉島（布吉島）、海口、三亞、成都、重慶、北京及上海的精選經濟機票，機票包括20公斤托運行李及7公斤手提行李。

港航表示，本輪共有7,000張0元機票，由香港國際機場贊助，乘客需另付稅費及附加費用，詳情請參閱相關條款及細則。