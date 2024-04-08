國泰機票買一送一｜指定網站訂票東京首爾巴黎皆有　每人兩件行李

國泰航空聯同香港國際機場向旅客提供機票買一送一優惠，由今日（8日）起至本月22日期間，到指定內地旅行網站預訂由香港出發，飛往日韓東南亞，或歐美澳的國泰機票，並於今年12月31日前出發，可享買一送一的機票優惠，每位旅客更可免費托運2件重量23公斤的行李。



據網站顯示，機票選項必須寫明「買一送一人均價」字樣方享優惠，合適的出發日期或時間選擇不多，即使有亦可能僅剩數張，旅客購票時須注意。



攜程旅行（Ctrip）推出國泰機票買一送一優惠，由4月8日至22日透過 攜程旅行網站 預訂機票，並於今年12月31日前出發（部分旅行日期不適用，需以網站查詢為準），票價人均低至845人民幣（約914.77港元）。每位旅客可免費托運2件普通行李，每件重量23公斤。

是次優惠航點皆為港人熱門的旅遊地點，日韓東南亞方面包括曼谷、布吉、吉隆坡、新加坡、首爾、東京、大阪等；歐美澳則包括阿姆斯特丹、巴黎、洛杉磯、紐約等。而在目的地最短停留2天，東南亞、東北亞最長停留7天；歐洲、美洲、澳洲最長停留1個月。

適用航點：



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購票方法：



由即日起至4月22日期間，在攜程旅行應用程式或攜程旅行網站搜尋對應的航線和航班，選擇適用去程及回程日期（2024年4月8日至2024年12月31日），並滿足停留日數限制，以東南亞、東北亞航點為例，停留日期最少2天、最長7天，往歐美澳的航點，最長停留1個月。

於購票時選擇「2位乘客」，並須選擇同一去程及回程的航班，同時在挑選航班介面必須顯示「買一送一人均價」字樣的選項，才有票價優惠供點擊預訂，票價未包含稅項，然後再填寫乘客相關資料。

如是適用去程及回程日期，可在頁面見「買一送一人均價」字樣。

購票資格：



限年滿2歲以上旅客。兒童旅客出定義為出行之日年滿2歲，且旅程結束之日仍未年滿12歲的旅客；成人旅客定義為出行之日年滿12歲以上的旅客。

攜程旅行網站中列明，今次活動為「機會型產品」，受限航班計劃可能因航司換季等政策調整，實際可售的航班及每個航班可售的座位數量以實際查詢為準。庫存座位最終由國泰航空控制，每個航班日期可出售的座位數量由國泰航空決定。

而機票一經預訂，就不可更改航線或轉讓。所有機票改期須於原定出發日期前辦理，並支付改期手續費及稅費，且受限活動艙位供應情況。如發生誤機，則視為放棄機票，不得重新預訂機票，僅能退還未使用的稅金。