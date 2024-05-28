教育NGO男女高層　誇大兼職導師時薪騙撥款1千萬　囚54及22月

非政府機構(Non Government Organization, NGO)「校聯支援協會」時任男董事及一名女經理，被指在申請為中小學生舉辦課後活動時，報大兼職導師時薪，串謀機構詐騙教育局撥款共逾1,000萬元。男董事經審訊後被裁定串謀詐騙及使用虛假文書副本等3罪成，女經理則承認兩項串謀詐騙。案件今（28日）在荃灣法院判刑，區院法官譚思樂指本案案情嚴重，兩名被告犯案時間橫跨約兩年，涉及4至5名同謀者，考慮到男董事是主腦之一，終囚4年半；女經紀在審訊中擔任控方證人，可獲額外減刑，判囚1年10個月。



55歲被告何顯華，為校聯支援協會有限公司時任董事，被裁定三項罪名成立，即兩項串謀詐騙，違反普通法；及一項串謀使用虛假文書的副本，違反《刑事罪行條例》。另一被告、33歲文海欣，則為校聯時任經理，早前承認上述兩項串謀詐騙罪名。

兩名被告何顯華及文海欣，在荃灣法院分別被判囚4年半及1年10月。（資料圖片）

就校本課後計劃申請撥款

案情指，何顯華妻子是扶苗關注協會有限公司董事，教育局於2015/16及2016/17兩個學年，在「校本課後學習及支援計劃—區本計劃」下，分別向校聯及扶苗撥款逾650萬元及逾380萬元，透過舉辦中小學課後活動提昇清貧學生學習效能，擴闊其課堂外的學習經驗。

報大兼職導師時薪45至100元

據計劃，校聯及扶苗須遵守教育局核准預算及受款人協議的條款，包括導師的時薪及合約安排等。被告何顯華及文海欣，涉在2015年3月至2017年4月期間，與校聯職員及扶苗董事串謀詐騙教育局，訛稱於該72個項目獲聘任的兼職導師均與校聯或扶苗訂立合約，時薪為165元或195元。廉署其後調查發現，該等導師的合約均與另一機構簽訂，他們實際收取時薪60元至150元。

何顯華另於2016年10月至2017年1月期間，串謀妻子使用虛假文書的副本，意圖誘使教育局接受它們為真確。該等虛假文書為校聯及扶苗兩個銀行帳戶的銀行結單，以及由該兩個銀行帳戶開出的332張支票。

案件編號：DCCC1025/2021