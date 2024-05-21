涉收取1.3萬助客加快開戶　銀行前職員和中介人被判囚6周和3周

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司前銀行職員及一名中介人，涉嫌索取及收受賄款共1.3萬元，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程，遭廉署落案起訴。兩人早前分別承認串謀代理人接受利益、代理人索取和接受利益等多罪，案件今（21日）在東區法院判刑。主任裁判官徐綺薇稱考慮到2人認罪、有悔意及各項求情因素後，分別判他們入獄六星期及三星期。



首被告羅子軒（31歲），案發時為建行(亞洲)銷售主任，承認一項代理人索取利益、兩項代理人接受利益，及一項串謀代理人接受利益共四罪，遭被判囚六星期。

次被告胡艺（39歲），為港辰國際商務咨詢(深圳)有限公司(港辰)唯一董事。他早前承認一項串謀代理人接受利益罪，今遭判囚三星期。

首被告收取賄款 加快開戶流程

案情指，羅子軒案發時作為建行(亞洲)中環分行的銷售主任，負責處理個人戶口開立及客戶查詢。港辰是一間中介公司，為客戶提供商業秘書及安排銀行開戶等服務。2023年4月底至5月中，羅子軒向一名客戶索取賄款5,000元，及從另外兩名客戶收取賄款共5,000元，以協助三人加快開戶流程。同一時間羅子軒曾向胡艺索取賄款共3,000元，為對方轉介的三名客戶加快開戶流程，其後從胡艺收取了賄款共2,000元。

案件編號：ESCC 692/2024