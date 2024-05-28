今日必看8分鐘｜國安處拘鄒幸彤等6人｜女童傷口縫合期間心臟驟停

23條首案｜國安處拘捕鄒幸彤等6人 鄧炳強：涉敏感日子煽動市民

六四事件35周年前夕，警方國家安全處今日（28日）拘捕6人，涉嫌違反基本法23條下的煽動意圖罪，指他們利用某個將至的「敏感日子」，在社交平台專頁「小彤群抽會」，持續發布具煽動意圖的帖文。保安局局長鄧炳強會見傳媒時確認，被捕人包括正在大欖女懲教所還押的前支聯會主席鄒幸彤。

4歲女童傷口縫合期間心臟驟停 出現缺血性腦病變 情況危殆

一名4歲女童上周六在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合三針，惟完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，並陷入昏迷，已轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫，目前情況危殆。院方指，女童沒有心臟病史，縫針工具全新及有消毒，醫護人員亦按照程序求治，形容病人縫針期間出現心臟停頓罕見，會循是否涉及罕見病因方向調查事件。

學生干擾課堂秩序時播國歌 教育局責成梁省德中學提交報告

近日網上流傳一段影片，片中有學生干擾課堂秩序，期間有人播放國歌，該名學生多次踢枱及在椅上站立。博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學回覆查詢指，確認為涉事學校，事件於去年十月底發生，已即時展開調查，按校本機制跟進該學生的行為，以及老師的上課情況，並作出適當的輔導及教育工作。教育局表示，學校已根據校本機制跟進，局方亦責成學校須嚴肅處理，並要求校方提交詳細報告。

天水圍警署外貨車突落尾板變「刀片」 私家車直撞側鏡粉碎

天水圍發生驚險車禍。網上流傳車cam片段，可見一輛密斗貨車在天美道近天水圍警署對開，在兩條行車線之間越雙白線，90度轉彎駛入一間幼稚園。惟貨車前半車身駛上行人路後，男司機便停車及放下車尾板，當時後半車身仍橫亘馬路。未幾，一輛私家車駛至收掣不及直撞，側鏡被尾板撞至粉碎。貨車男司機見狀走往尾板查看，左右張望；多名家長亦手抱幼童走出圍觀。片段可見，意外發生於日間，但未有交代確實時間。

九龍灣的士與電單車相撞 鐵騎士受傷一度跪地及倒地

九龍灣發生交通意外。今（28日）午2時許，一輛的士沿宏光道右轉啟仁街時，與對面線一輛沿宏光道駛往相反方向的電單車相撞。姓林（51歲）男鐵騎士背部受傷，需送往伊利沙伯醫院治理；60歲的士男司機幸無受傷。現場圖片可見，涉事的士車頭嚴重損毀；電單車亦零件四散，懷疑受傷鐵騎士一度跪地及倒地，狀甚痛苦，有市民從旁協助。

石硤尾白衣男擸凳突襲黑衣漢 得手後揚長而去被警截獲

深水埗發生街頭襲擊案。網上廣傳一條僅半分鐘的短片，可見一名穿白色衫的中年男子，右肩托住一張有椅背的四腳凳，在南昌街近石硤尾邨的馬路邊大剌剌地前行。未幾，片段剪輯成連接另一段片，從對面馬路拍攝到該白衣男在美彩樓對開的南昌街，趨近一名身穿黑衣的男子，並高舉手上的凳向其施襲。黑衣男及時察覺，用雙手擋格、並拔足逃跑；白衣男再次襲擊，但並未成功，被對方用手將凳撥開，同時迅即逃去。白衣男未有繼續追，將凳放上肩膀上，向窩仔街方向揚長而去。片段尾聲，有警車及警員到達石硤尾邨，並將白衣男子截獲，隨即告終。《香港01》正向警方查詢上述案件，暫仍未得悉事發確實時間日期、白衣男施襲的原因等。

安徽銅陵住廈坍塌 5失蹤者證實4死1傷 承建商負責人被公安控制

安徽銅陵市昨天（5月27日）有住廈坍塌，5人受困失蹤。於今日（28日）凌晨1時27分左右，當局發現第5名失蹤人員，即所有失蹤者全部獲救。不過，當局其後公布，5人當中有4人死亡，一名12歲女童正在全力搶救中。目前，事故原因仍在調查中，相關承建商負責人已被公安機關控制。此外，現場除險、善後處置、原因調查等工作正在有序進行。

李龍基未婚妻王青霞案 作認罪協商押後訊 控罪指王訛稱是碩士

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）早前因涉逾期居留、使用虛假文書等7罪被入境處檢控，案件今日（28日）在沙田裁判法院再訊。辯方庭上透露和控方進行認罪協商，要求押後。裁判官遂把案件押後至6月19日再訊，期間王青霞續還押。根據控罪，王涉虛報有碩士學位，並涉違反逗留條件，在港期間於柯士甸學校工作，此外她逾期留港約3年時，涉向入境處人員訛稱數天前才從港珠大橋入境。李龍基今到沙田法院旁聽，他表示案件已進入司法程序，同時「無乜心情」，拒評論案件，但透露稍後將到律師樓。王青霞今出庭時，不時望向在庭內旁聽的李龍基。

大埔廣福道唐樓簷篷石屎剝落露鋼筋 警封行人路 屋宇署派員勘察

今日（28日）上午7時21分，警方接獲途人報案指，大埔廣福道157號一幢三層高唐樓的簷篷底，有約1米乘1米的石屎剝落，散落在行人路，亦有鋼筋外露。警員到場後，將一段的行人路封閉，消防亦奉召到場清理有潛在墮下風險的石屎，屋宇署人員其後到場勘察，並跟進大廈維修的事宜。事件中無人受傷。

港航7000張$0機票10時開始搶購 一文看清11個航點及搶飛連結

香港航空今日（28日）早上10時推出新一輪免費機票搶購，總共有7,000張，全部0元，不過不包括稅費及附加費用。點除了有往返香港至日本大阪及名古屋外，航點也包括泰國、韓國及內地六個城市，一共11個。