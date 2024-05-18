入境處招聘體驗日逾2,500人報名按年增六成　今年招100名入境主任

入境處今日（18日）舉行招聘體驗日，有逾2,500人報名，較去年上升逾六成。入境事務學院副院長吳智康表示，現時正招聘約100名入境事務處主任及280名助理員。有參加者稱入境處工作具挑戰性，雖然與自己大學修讀學科並不相關，但表示：「人生旨在體驗。」



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入境事務學院副院長吳智康表示，體驗日反應非常熱烈，有超過2500人報名參加，比上年上升64%，而今早首場有超過500人參與，而明日下午會加開第四場活動。他續指，去年投考入境事務主任競爭情況，收到大約6,300份申請，比2022年度上升超過4成，為73人競爭一個職位，而助理員則收到9,000份申請。至於體能測試，去年合格率接近7成，最困難項目是蹲撐立。

去年接獲250份內地港生申請投入境主任

他又表示，今個財政年度入境處需招聘100名主任及280名助理員。他指過去一年入境處在本地大學及中學共舉辦25場招聘宣傳活動，有3,500人參加；另外有接近30場招聘活動在內地舉行，有約3000人參與，而去年收到超過250份內地港生申請投考主任職位，反應非常理想。

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時裝設計畢業生投考 稱職位具挑戰性

大學畢業及修讀時裝設計、今年24歲的陳小姐稱，由於去年投考時面試不合格，故今年打算再次投考，並藉體驗日了解招聘程序。她認為，入境處事務非常繁複、很具挑戰性，雖然與自己修讀學科不同，但表示：「人生旨在體驗，未必單單負責你學習嘅背景先係一個得著。」她又表示會更多留意香港時事，尤其在香港回復常態後，與國際接軌的發展情況。

剛大學畢業、修讀電腦科學的林同學認為，入境處工作多元，除了需具備知識，亦講求團體合作及溝通技巧，他希望能挑戰自己。雖然平日有運動，例如打羽毛球，不過他稱今日在體驗日中參與體能測試後，發現有很多姿勢需要改善，指跳遠「輸蝕少少」。

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入境事務處現時招聘入境事務主任及入境事務助理員，前者薪金由44,385元至81,400元不等，招聘日期至6月3日截止；後者薪金由24,380元至34,230元不等，全年開放申請。

今日招聘體驗日中，有學院人員在模擬出入境大堂，有學員人員為參加者介紹傳統櫃台工作及如何使用視像光譜對比儀辨別證件真偽。參加者亦可參觀槍械訓練區、模擬囚室等。另外，參加者可體驗體能測試共五個項目，包括立定跳遠、40米來回短跑、800米跑、蹲撐立及仰臥起坐。