新加坡航空客機急墜1830米變嚇機　學者料晴空湍流︰歷史罕見

新加坡航空今日（21日）一架從倫敦飛往新加坡、航班編號為SQ321的客機遇上強烈亂流，緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場，目前事件已造成至少一死亡，55人受傷。翻查航空追蹤網站，涉事客機於4分鐘內「斷崖式」掉落1,830米，接近4幢環球貿易廣場的高度。



有氣候專家估計，飛機或遇到晴空湍流，由於儀器難以監測晴空湍流，故無跡可尋。航空學者亦同樣估計事故由晴空湍流引起，乘客只能預防萬一戴好安全帶，但他認為造成人命傷亡仍屬罕見，「喺歷史上都係比較少。」



至少1死、55傷 急墜1830米相當4幢ICC

新加坡航空在Facebook發布聲明指，涉事客機為SQ321，5月20日從倫敦希斯路機場飛往新加坡，途中經歷強烈亂流，客機之後轉往曼谷素萬那普機場急降，並在當地時間21日下午3時45分降落。據外地最新的報道指，目前事故已導致至少一人死亡、55人受傷，死者疑因心臟病發逝世。

航空追蹤網站顯示，涉事客機飛行10小時28分，飛至緬甸南部對開的安達曼海上空時，突然從高空11,280米急速墜落，直至9,450米才維持高度，即飛機於4分鐘內「斷崖式」掉落1,830米，數分鐘後便開始降落，直接飛往曼谷機場。

全港最高的環球貿易廣場（ICC）樓高108層，海拔484米，即1,830米已接近4幢環球貿易廣場。若由樓下乘坐全港最快的雙層電梯，前往海拔393米的天際100，亦要花時1分鐘，即每秒上升或下降6.55米，而當時飛機的下墜速度約每秒7.63米，遠快於高速電梯。

涉事客機飛行10小時28分，駛至緬甸南部對開的安達曼海上空時，突然從高空11,280米急速墜落，直至9,450米才維持高度。（網頁截圖）

氣候專家︰儀器難以監測晴空湍流 無跡可尋

香港氣象學會發言人梁榮武表示，只有兩種天氣情況導致飛機於短時間急墜。首先飛機可能遇到惡劣天氣，例如雷暴或颱風等。但他分析目前泰國沒有遭受颱風吹襲，而飛機上的雷達亦能預測到雷暴雲，因此惡劣天氣的可能性較低。

因此梁榮武估計，飛機或遇到晴空湍流，引致急速顛簸，由於儀器難以監測，加上飛機駛經的空域沒有雲層亦可能發生，因此無跡可尋。但他強調，赤道一帶全年12個月均出現強對流，需要航空公司透露更多訊息才可判斷。

香港氣象學會發言人梁榮武。（資料圖片）

航空學者︰乘客只能預防萬一戴好安全帶

理大航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻，同樣估計事件出自晴空湍流。他解釋，平日坐飛機時突然響起「請扣上安全帶」的廣播，但窗外卻萬里無雲，即意味前方有客機駛過晴空湍流的空域，再由空管提前轉告附近的飛機師，估計涉事客機附近或沒有其他飛機遇到相關狀況。

伍淦鴻續指，雖然氣象模型可預測晴空湍流，但精準度不高，因此隨機性相當高，乘客只能預防萬一戴好安全帶。但他認同今次事件實屬罕見︰「冇辦法完全避免到，但出現人命傷亡喺歷史上都係比較少。」而天文台網頁指，湍流由大氣不規則的流動所引起的，它使到飛機急速顛簸，嚴重時，飛機可能會短暫失控。湍流大多是發生在不同速度、方向或溫度的氣流相遇之處。