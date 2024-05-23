新加坡航空｜一港人留醫ICU　專家：遇亂流屬常事　多人傷亡罕見

新加坡航空SQ321航班5月21日遇上嚴重氣流須急降泰國，造成1死55傷，據外媒報道有20人留醫深切治療部，包括一名香港乘客。



香港工程師學會航空分部副主席詹永年表示，飛機遇氣流是常事，造成多人傷亡屬罕見，但目前無資料可推斷原因，不過在3萬幾呎高空遇氣流，有機會是晴空湍流（clear-air turbulence），即空中有不同速度、方向及溫度的氣流相遇造成不規則氣流，機師應讓乘客扣好安全帶，並開啟自動駕駛。



▼5月21日 新加坡航空SQ321客機遇上氣流釀成1死55傷▼



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詹永年今早（23日）在港台《千禧年代》表示，飛機在飛行途中有氣流屬常見，但像今次新航般多人受傷、甚至有人死亡則屬罕見，現暫時未有資料，成因有待調查。

不過，他稱一般氣流有兩大類，首先是遇到雨雲、大黑雲等，但相對通常在較低空出現，今次飛機在3萬多呎高空，有機會是遇到晴空湍流，即看不到雲層下發生。

他解釋，雨雲氣流可透過天氣雷達觀測，例如雲入面水份程度等，機師有機會可避開有揣流區域；但晴空揣流只能事前看天氣預報，比對有否特別不尋常天氣預警，或靠之前飛機反饋予控制中心的信息所知。

在新加坡航空意外中，接收最多傷者的泰國Samitivej Srinakarin醫院外貌。（資料圖片）

詹解釋，晴空氣流是一道不規則氣流，通常是有不同速度、方向及溫度的兩股氣流相遇，所產生的不規則氣流，一般機師可選擇避開，若避不過，可減漫速度開啟自動駕駛也可以處理到，但必須亮燈提醒乘客扣好安全帶。

有報道指飛機曾經急墜，詹永年稱是受亂流影響還是操作上需要仍不得而知，但一般遇到氣流就只是坐過車山車般「上落上落」。