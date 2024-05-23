新加坡航空1死55傷事故　岑智明：料穿越對流雲團遇上湍流

新加坡航空SQ321航班5月21日遇上嚴重氣流須急降泰國，造成1死55傷，據報一名香港乘客留醫深切治療部。據多間外媒報道指航班遇到「晴空湍流」並在5分鐘內急降6,000英呎（約1,828米）。



前天文台台長岑智明亦發文稱與專家研究後，相信飛機是因當時相當接近、甚至穿越對流雲團遇上湍流，並引述專家稱下降是受機師控制，速度也不算高。



航空追蹤網站Flightradar分析報告亦推算，航機遇到湍流令在一分鐘內垂直速度變化，當時航機身處地區有嚴重雷暴，強調是受機師控制。



▼5月21日 新加坡航空SQ321客機遇上氣流釀成1死55傷▼



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前天文台台長岑智明昨晚（22日）發文指，與航空公司飛行員協會國際聯合會（IFALPA）專家初步研究過今次新航意外，認為並非遇到「晴空湍流」，相信飛機當時相當接近、甚至穿越對流雲團，在對流雲團遇上湍流是預期的事。

他說，即便飛機當時在對流雲團之外，也有可能受附近的湍流影響，該些雲外湍流也與對流雲團擾亂附近的氣流有關，一般而言飛機應避開對流雲團，以保障乘客安全。

報道所指因晴空湍流在數分鐘內下降幾千英呎，岑引述該名國際專家指，當時飛機是受機師控制下降，其下際速度也不算高。他指事故有待調查，但不論是「晴空湍流」還是對流雲團引起的湍流，乘客都應盡可能綁好安全帶。

航空追蹤網站Flightradar也有就事件發分析報告，其結論與岑智明說法相似。該網站楊據飛機的發出ADS-B數據分析，意外或發生在世界標準時間上午7時49分（香港時間下午3時49分），航班垂直速度變快，相信遇到突發湍流，而當時飛機身處區或有嚴重雷暴。

該分析報告又稱，一些媒體錯誤地將飛機由37,000英呎下降至31,000英呎作為湍流事件報道，認為雖然飛機下降過程仍可能繼續有湍流，但該情況是自動飛行模式下，更改飛航空層的標準下降、即岑智明所說是受機師控制下的下降。