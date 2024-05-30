社協推師友計劃　學生在友師指導下創業：好有信心佢俾到方案我

為了擴闊基層學生的眼界，香港社區組織協會（SoCo）於2023年6月起開展為期3年名為的「飛躍行動 - 基層青年實習、師友及社區服務計劃」的師友計劃，邀請企業員工或具工作經驗人士擔任友師，與配對的基層學生分享職場經驗、生涯規劃意見。



有參與計劃學生表示，曾嘗試創業，作為生意人的友師，給予了大量意見；遇上困難時他亦會分享自己的以前的經驗，令他明白到實戰與書上的理論大不同。



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參與學生需為基層兒童補習

為了讓學生更早開始進行生涯規劃，不少組織推出友師計劃，配對一名在職人士以及學生，主要服務對象為基層市民的香港社區組織協會去年6月起開展為期3年名為的「飛躍行動 - 基層青年實習、師友及社區服務計劃」的師友計劃，邀請企業員工或具工作經驗人士擔任友師，與配對的基層學生分享職場經驗、生涯規劃意見。參與的學生亦需要在SoCo為基層兒童補習，完成一定時數後，學生可獲得一萬元。

學生在友師的指導下創業

SoCo新青會主席現正在大學修讀電子工程的Peter去年參與計劃，與任職投資公司副主席的許東威配對成帥友關係。許東威表示，之前已認識香港社區組織協會的社工，經介紹下因而參與計劃，成為Peter的友師。作為生意人的許東威十分鼓勵年青人創業，認為年青人在創業的過程中會學會如何與人相處，將來成為僱員時亦更能站在上司的角度出發，了解他希望員工能達成甚麼目標。

Peter由兩年前開始，已希望組織一間與教育有關的社企，與許東威結成師友後，許東威更是一步步教他如何逐步建立一間公司，Peter亦會定期與他分享進度。主科並非經濟相關科目的Peter不時會閱讀有關經營的書，當創業遇上困難時，就會運用相關知識去解決問題。

不過，許東威有時會給予他其他意見，又提醒他書上提出的道理未必適用於實戰經營生意。

雖然最後未能成功建立一間社企，不過Peter表示，透過創業建立起不同的人脈，學習與人相處，從許東威身上亦學會如何經營生意，「每次我好迷惘咁搵佢嘅時候，我都好有信心佢俾到啲方案我。」

因中學時甚少生涯規劃而成為友師

Billy為稅務專家，同時也是經驗友師，過去曾有三次擔當友師的經驗。今次參與SoCo的計劃，配對了正在修讀社會工作學系、來自單親家庭、一家四口居於劏房的阿楷。Billy表示，自己中學時甚少生涯規劃的講座，因此成為全職後參與相關義工服務。Billy與阿楷一起參與一些輕鬆的活動，例如一起去看棟篤笑丶參與劇本殺、黑暗中對話等，令阿楷更了解香港文化。

Billy今次參與SoCo的計劃，配對了正在修讀社會工作學系的阿楷。（黃浩謙攝）

Billy提到，之前阿楷打算到外國升學，因而帶阿楷認識一位之前曾出國讀書的朋友，在交談下令阿楷了解到出國讀書要有許多準備，並非如想像中簡單，因此最後決定留港讀書。

阿楷表示，他與Billy一個月大約會見一次，透過參與不同活動令他更了解香港文代，又認識到了不同職業，一同進行生涯規劃。

新一年的飛躍行動由6月開始，正在招募200名義工做友師，及邀請企業為基層青年提供暑假實習機會，亦招募200名基層青年參加飛躍行動，招募200名基層兒童接受補習服務。