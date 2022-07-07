擬設一年師友計劃助2000劏房學生　團體：時間太短難了解學生需要

新上任的行政長官李家超提出，增設4個工作小組，包括「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，為劏房初中生制定一年計劃，提供師友配對、個人發展規劃和財政支援，首批涉及2,000名初中生。

兒童發展配對基金、青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩今日（7日）在電台節目表示，新計劃是投資下一代，惟首批僅涉2,000名初中生，僅佔現時的貧窮青少年人口的少數，未能應付實際需要，加上計劃只為期一年，難以令配對的友師與受惠青少年建立互信關係、了解對方的需要，計劃或難以達到解決跨代貧窮之效，認為計劃要有深度、有延續性及有系統才能收效，並建議政府為計劃設立績效指標。



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陳龔偉瑩早上在港台節目引述貧窮報告指，每4名18歲以下青少年，便有1人活於貧窮，惟暫未有官方數據指出高中生人口，只能靠每年中學文憑試約四五萬名考生推算，高中層遠超四五萬人，「當你有10萬（青少年），咁你都二萬五（青年人活於貧窮）啦係咪？咁你講2,000，咁講起上嚟係咪好少呢？」

兒童發展配對基金、青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩。（資料圖片／文雪萍攝）

惟她認為，李家超提出的只是試驗計劃，所有先導計劃的受惠者都較少，從而精準地找出可行、持續的模式，故不會太斟酌在初期的受眾人口，惟計劃只為期一年。

一年裏面，如果友師要同年青人建立關係，我覺得係好緊張㗎呢段時間，因為唔好唔記得，個年青人係要返學㗎，佢剩係平時喺學校嘅課餘時間，佢先可以同個友師建立一個關係。 兒童發展配對基金、青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩

她認為一年時間未必足以令友師與年青人建立互信、了解對方的需要。惟最大問題是現階段未見到有關計劃的內容，難以評估實際作用。

社聯估算，合資格住戶在沒有申領綜援或職津的情況下，家庭收入平均數會比申取後少了3,199元。（資料圖片）

由她擔任主席的兒童發展基金的「師友配對」計劃中，原來目標是以一對一方式，為學員現對一名成年友師，惟基金會發現難以找到足夠友師，最終要「一對三」，甚至「一對五」情況不甚理想，希望政府推行計劃時能考慮到配對師友的問題，最好能做到一對一配對，以援助貧窮青少年。

陳龔偉瑩又指，坊間已有不少支持青少年項目，建議政府針對年輕人不同成長階段的需要，制定更有深度的計劃，才能有效擺脫跨代貧窮。