「創新科技學生師友計劃」15隊學生　與初創企業家導師見面取經

教育局與數碼港合辦的「創新科技學生師友計劃」啟動禮周二（19日）舉行。獲選參與計劃的15隊學生與初創企業家的導師首次見面，大會同時向學生頒發獎狀，嘉許他們的創科發明計劃。



教育局表示，期望學生在專家導師的指導下，進一步完善他們以「智慧生活中的創新科技」為題的設計方案，從而提升他們的綜合應用STEAM知識和技能設計，為日常生活構思創新解決方案。



這項計劃是教育局與數碼港首次合作舉辦的創科學生培育活動，局方表示，活動反應熱烈，共收到來自中小學超過100份STEAM／創科相關的專案計劃作品。經過遴選，有15個學生隊伍入圍，與數碼港初創企業家配對，展開為期三個月的師友指導活動，改良完善設計方案。

啟動禮於數碼港舉行，由教育局副局長施俊輝、數碼港首席公眾使命官陳思源、課程發展議會STEAM教育常務委員會主席吳大琪教授，以及城市大學協理學務副校長（數碼學習）張澤松教授擔任主禮嘉賓。

施俊輝在致辭時表示，「創新科技學生師友計劃」為對創新科技有濃厚興趣的學生，提供優質的學習機會，將課堂所學到的數理科技等範疇的知識，在真實情境中綜合應用和實踐，對學生來說，是非常有趣味、具意義的學習體驗活動，亦是寶貴的學習經歷。

教育局副局長施俊輝在致辭時表示，「創新科技學生師友計劃」為對創新科技有濃厚興趣的學生，提供優質的學習機會。（教育局提供圖片)

學生將於今年7月6日參加作品展覽，展示他們經改良的STEAM／創科發明成品，並分享參加師友計劃的得著和體會。有關展覽詳情，教育局會稍後公布。

為配合大力推動STEAM教育，普及創新科技學習，教育局持續與不同創科機構、專上院校和專業團體合作，為學校STEAM統籌人員提供創新科技的專業培訓課程，讓他們緊貼最新科學及科技發展，以提升STEAM相關的學與教。

在2022/23學年，教育局與數碼港舉辦首輪「學校STEAM統籌人員創新科技專業培訓課程」，約500所中小學的STEAM統籌人員完成培訓。同時，教育局亦持續舉辦具質素和規模的STEAM／創科學生活動，鼓勵學校安排學生參與，提升學生對學習創科的興趣，拓寬視野，並發掘他們在科學及創新科技方面的潛能。