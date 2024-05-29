警隊吉祥物「提子」經理人設計紀念品聽取子女意見　令設計更入屋

警隊為提醒市民提防騙子，由2020年起推出吉祥物「提子」，成為警隊歷來最受歡迎的吉祥物。46歲的警長嘉輝自「提子」半歲起就成為它的「經理人」，負責籌備各類宣傳活動及推出不同種類紀念品。他於2021年調任至當時的警察公共關係科，因為反修例事件時，前線經歷令他明白到只要用心向市民解釋，終有機會打動他們，因此選擇為宣傳警隊正面形象出一分力。



警隊今日（29日)發布新一期《警聲》，介紹「提子」。46歲的警長嘉輝自「提子」半歲起就成為它的「經理人」，負責籌備各類宣傳活動及推出不同種類紀念品。嘉輝在訪問中說，他在2003年加入警隊，曾在衝鋒隊及特別職務隊等前線崗位工作，2021年調任至當時的警察公共關係科，在反修例事件後，他深感社會對警方存在許多誤解，前線經歷令他明白到只要用心向市民解釋，終有機會打動他們，因此我選擇為宣傳警隊正面形象出一分力。

他剛上任時，留意到「提子」在進行學校及社區宣傳活動時，主要以靜態展示，市民往往只與它拍攝一兩張相片便離開，未能充分連繫市民。在管理層支持下，他首項任務就是設計由真人扮演的「提子」人偶，結合生動旁白及有趣動作，拉近與市民距離。「提子」每次到訪校園等地，他都會陪伴在側，見到師生們的雀躍反應都會非常感動，「喜歡『提子』的人跨越不同年紀和背景，因此越來越多市民了解防騙資訊，這正正是我們的奮鬥目標。」

在兩年多的時間裏，嘉輝共創造約40款「提子」紀念品，從文具、生活用品到防騙書籍等，均大受歡迎，經常在宣傳活動中火速派光，「我認為成功的宣傳紀念品，首要是市民用得著，會時常放在身邊，自然能夠帶出防騙的信息；第二，設計必須要善用『提子』圓圓的可愛外型，令市民愛不釋手，以達致更佳的宣傳效果。」在部分紀念品的包裝上更印上防騙視頻或網站的二維碼，務求令宣傳貫通線上線下。

子女提供意見令設計更入屋

「提子」紀念品不單獲得公眾好評，其中「提子」立體拼圖和「提子」文具套裝，更分別榮獲表揚全球傑出宣傳品的國際年度設計大獎「ASTRID Awards 2023」金獎和銅獎。工作得到多方面肯定，嘉輝特別感謝背後的「軍師」，是他的一對子女，「每次設計文具套裝等，我都會聽取兩位孩子的意見。正正因為文具類型及擺位均由『用家主導』，令紀念品更『入屋』。」

他在去年4月已轉至傳媒聯絡隊工作，雖然不再以陪伴「提子」為核心工作，但今年初他獲邀在「提子親子嘉年華」中再次擔任策劃角色，活動非常成功。他表示，「提子」已是警隊反詐騙工作的王牌，尤其深受兒童歡迎，「我十分認同防騙宣傳應該『從小做、持續做、一齊做』，方能發揮全方位防罪滅罪作用。」