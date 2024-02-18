警隊吉祥物「提子」海陸空宣傳防騙　蕭澤頤：盼市民攜手提防騙子

警隊今日（18日）在西九文化區舉行「提子海陸空大匯演」，出動防騙渡輪「平安號」及派出1,200隻無人機進行「提子幼兒繪本天空秀」。警務處處長蕭澤頤表示，期望今年「提子」要做到「三個跨越」，可以跨媒介、跨世代及跨越海陸空，可以更「入屋」，成為全港最受歡迎的防騙大使。



警務處公共關係部於昨起（17日）至23日期間，一連七日在西九龍文化區海濱草坪東面，舉辦以防騙吉祥物「提子」為主題的大型戶外裝置藝術展覽「提子親子嘉年華」，首兩日活動已吸引逾一萬人參與。



▼2月18日 警方舉行「提子海陸空大匯演」▼



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每日投資5萬即賺1萬？ 蕭澤頤：冇咁大隻蛤乸隨街跳

蕭澤頤致辭時表示，去年有39,824宗騙案，涉91.8億元，其中三分之二個案，約59億元屬投資騙案。他強調「冇咁大隻蛤乸隨街跳」，又指現時不少騙徒會給予「甜頭」受害人，之前曾有受害人曾日給予5萬元騙徒進行投資，之後即日就賺回1萬元，之後受害人就給300萬元予騙徒。

他又表示，防騙視伏器在2月尾會增設3個功能，分別是舉報功能、收到可疑電話就會顯示警告，以及到訪可疑時會顯示警告。

「提子海陸空大匯演」活動内容包括歌手藝員夥拍「提子」唱歌、玩遊戲及作魔術表演，並介紹警務處最新發布的《提子與我：提防騙子》幼兒繪本。維港上空上演由1,200隻無人機表演歷時12分鐘的「提子幼兒繪本天空秀」，主題是《提子與我：提防騙子》故事，內容講述大灰狼偽裝為不同的「親友」想欺騙提子，但醒目的提子察覺有可疑之處，就找媽媽幫助識破騙局，最後提子更向身邊的朋友宣揚防騙訊息，故事尾聲觀眾更可和「提子」進行AR互動。

警務處處長蕭澤頤致辭時表示，今年警隊180周年口號為「守護我城 跨越180」，要做到「三個跨越」推動提防騙子。（梁鵬威攝）

蕭澤頤：防罪要「由細做，持續做，一齊做」

蕭澤頤表示，今年警隊180周年口號為「守護我城 跨越180」，「提子」要做到「三個跨越」。他表示，第一是跨越媒介，「提子」由線上到線下，由社交媒體出世到今日有真人「提子」同步走入社區、入校園，身影亦由網上到電視，即從社交媒體到電視廣告，「提子」甚至在兒童節目「提子小劇場」同「提子動畫廊」登場。同時宣傳品更由平面到立體，從防騙刊物《提紙》到動漫繪本，再到手錶、立體拼圖等等， 「提子總有一隻喺你左近，提住你提防騙子。」

他指第二要跨越世代，防罪要「由細做，持續做，一齊做」，警方新發布的《提子與我：提防騙子》幼兒防騙繪本，已於昨日舉辦兩場讀書會，提倡親子閱讀，希望家長藉住圖畫故事，與小朋友一同培養防騙意識。

第三要跨越海陸空，蕭澤頤解釋，「提子親子嘉年華」是全港首個「提子」大型戶外藝術裝置展覽，會有「平安號」渡輪，而「提子海陸空大匯演」會由1,200隻航拍機將「提子」帶上維港天空。

蕭澤頤期望今年「提子」可以更加「入屋」，成為全港最受歡迎的防騙大使，攜手一齊「提提身邊人」，將騙徒通通變走。

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出席「提子海陸空大匯演」的警方人員尚有助理處長（公共關係）陳思達、總警司（公共關係）梁仲文及高級警司（社區關係）（公共關係）林詩韻。