警方及教大推出2萬本「提子」繪本　盼從幼童階段建立防騙警覺性

近年香港以至全球的騙案日益嚴重，警方聯同香港教育大學幼兒教育學系，出版《提子與我：提防騙子》幼兒繪本，希望幫助幼童從小建立辨別是非、保護自己的價值觀，達致「由細做，持續做，一齊做」的防騙精神。



繪本共發行2萬本，向全港近1,000間幼稚園派發，其中一個故事講述「大灰狼」假扮嫲嫲，欺騙主角「提子」開門「引狼入室」，希望藉此教導幼童，如發現有可疑騙子，應立即通知身邊的大人。



警方聯同教大幼兒教育系導師出版《提子與我：提防騙子》幼兒繪本，旨在從小培養小朋友觀察和分析騙案的能力，從而建立正確是非觀，學會保護自己。（梁祖兒攝）

籌備逾半年，由警方提供防騙資訊，並由教大幼兒教育學系導師構思表達形式的《提子與我：提防騙子》繪本，採用「圖畫為主、文字為輔」的方式，描繪了2個「大灰狼」欺騙主角「提子」的個案，主要講述大灰狼假扮提子嫲嫲，誘其開門入屋不成，轉而打電話試圖再誘騙提子外出見面，在故事最後，則教育幼兒如發現有可疑騙子，應立即通知身邊的大人。

教大講師：繪本描畫線索，讓幼童猜估欺騙手段

教大幼兒教育學系高級講師暨助理系主任（學校體驗）羅傑瑩指出，以圖為主、簡單的故事結構和重覆性情節是繪本的設計特色，有助小朋友理解箇中內容；而繪本亦描畫了不少線索，讓幼兒觀察和猜估欺騙手段，如「大灰狼戴假髮偽裝嫲嫲」、「大灰狼在電話心虛收線」等，可培育幼兒發展觀察力和分析騙案能力、建立是非觀，以及保護自己的安全意識。

繪本故事結構簡單，情節重覆，有助幼兒理解和記憶防騙情節；而故事中的缐索可培養幼兒的觀察力和思考力，以辨別騙徒偽裝手法。（梁祖兒攝）

將派發予1,000所幼稚園 警隊網頁有電子版

羅亦指，繪本能為教育業界提供素材，成為老師教育幼兒防騙的工具，「老師可以喺故事時間同小朋友用繪本講故仔，一齊討論，引導小朋友觀察同分析騙案。」她更指，現時甚少有以防騙為主題的繪本，故此繪本可作為媒介讓辦學團體教幼兒防騙知識，接下來將有近1,000所幼稚園會收到繪本；家長如想親子閱讀，則可到警隊公眾網頁的提子專頁，閱讀電子版繪本，或到公共圖書館借閱實體版；惟現時只有中文版，未有出版英文或其他語言給非華語學校和學生，但警方表示將來會考慮此方案。

警：幼童有智能手機 繪本以電騙為主題

警察公共關係部多媒體傳訊分課總督察麥寶怡提及，繪本主題為電話騙案，原因是現時不少幼兒均能接觸到智能電話，而且他們身邊大人都會有手機，故應從小開始培養他們在用電話時的防騙意識，而小朋友在學習防騙後，甚至能將防騙資訊宣揚給身邊人，如長者親友，將防騙訊息帶入家中，助親人免於受騙。她又指提子繪本是新嘗試，將來或會出版更多其他騙案例子的繪本。

配合幼兒繪本的出版，2月17至22日，在西九文化區藝術公園東面海濱草坪，將會舉辦「提子親子嘉年華」，在嘉年華第一日（17日）邀請了教大幼兒教育系的學生，以戲劇互動形式，向現場觀眾講提子繪本的故事，而在第二日（18日）則有歌手炎明熹現身演繹繪本故事，以及晚上的「提子海陸空大匯演」，讓市民欣賞「平安號」渡輪、過百件的「提子藝術裝置展品」及「巨型提子盤」和1,200隻無人機光影匯演。