假波案3被捕艇仔為教練及球員　港超深水埗留言有球員涉案後刪除

廉政公署今日公布近日展開「勁草」行動拘捕12名男子，他們涉嫌「打假波」操控賽果，當中涉及一支港超聯球隊及兩支乙組球隊的主教練及多名球員等，亦有3名被捕人為俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人，他們身份為本地足球隊的主教練及球員。

消息指，涉案港超聯球隊為「均業北區」，而另一支港超聯球隊「深水埗」今日曾在Facebook專頁留言表示願意配合廉署調查，又透露涉案球員或涉及中介罪行，不涉及球會賽事，但留言不久後移除。



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廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明表示，「勁草」行動合共拘捕12名男子，涉及一支球隊的主教練、中場及守門員；乙組球隊一名教練、四名中場及後衛；乙組另一支球隊的中場球員；以及由三名前球隊主教練及球員組成的外圍中介人，即俗稱「艇仔」。

深水埗曾回應「涉案球員不涉及球會賽事」

而涉案的乙組聯賽球隊，其中一隊疑為目前在港超聯比賽的「深水埗」。有網民今日在深水埗體育會足球隊的Facebook留言指，「新聞話有人打假波，好失望」，其後官方回應指，將會全力配合廉署調查，而涉案球員或涉及中介罪行，不涉及球會賽事，目前已暫停訓練及禁止參與該會的活動及賽事。回應又強調打擊不當行為及嚴懲相關犯罪者，為刻不容緩。不過其後再到深水埗體育會足球隊的Facebook，上述回應已被刪除。