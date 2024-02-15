假波案｜廉署告4人　愉園霍斌仁行賄曾遭拒　深水埗屠俊翹成艇仔

廉政公署去年展開「碧草」行動，瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團，當時消息指老牌球會愉園涉案。廉署今日（15日）公布，經深入調查後，今早落案起訴三名足球員及一名「艇仔」，當中包括曾效力愉園的後衛霍斌仁、深水埗守門員屠俊翹及中西區體育會巴西中堅Luciano Silva Da Silva。



廉署指，他們涉嫌在21年至23年兩個賽季，行賄足球員以操縱三支足球隊在港超聯及港甲多場賽事結果，以便集團成員在非法外圍賭博中獲利。四名被告今日下午將被帶往東區裁判法院應訊。廉署指，相關貪污調查仍在進行，不排除再有進一步執法行動。



廉署去年公布瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團。（資料圖片/袁志浩攝）

被告另包括中西區體育會巴西中堅及一名外圍「艇仔」

涉案的四名被告分別為愉園後衛霍斌仁（29歲）、中西區體育會後衛Luciano Silva Da Silva（36歲）；深水埗體育會時任守門員屠俊翹（29歲）；以及外圍賭注中介人（俗稱「艇仔」）的Waheed Mohammad（27歲）。

霍斌仁效力港會時向兩隊友提供賄款 最高$3萬一萬

案情指，霍斌仁於2021年9月至2022年1月期間效力港會，當時代表球會參與港超聯球賽，他在2021年10月底向一名隊友，即一名港會中場球員，提供每場球賽賄款10,000元，以誘使對方操縱或企圖操縱港會於2021╱2022年賽季賽事結果。

曾圖誘操縱對標準流浪賽果 兩隊友拒絕並向球會匯報

霍斌仁又涉嫌於2021年11月初，分別向上述港會中場球員及另一名港會中場球員提供賄款30,000元及10,000元，以誘使該兩名隊友操縱或企圖操縱港會於2021年11月7日對標準流浪的賽事結果。翻查資料，當日賽事結果港會以二比三落敗。廉署調查發現，該兩名港會中場球員均拒絕霍斌仁的賄賂，並向球會匯報事件。

霍斌仁（中）為愉園球員。（愉園體育會足球部Facebook）

屠俊翹與另一被告為非法賭博網站「艇仔」

霍斌仁其後在2022/2023年賽季效力甲組聯賽球隊愉園，而Luciano Silva Da Silva則效力另一支甲組聯賽球隊中西區體育會。屠俊翹當時是港超聯球隊深水埗體育會的守門員，他與Waheed Mohammad同時是非法賭博網站的「艇仔」。

操縱愉園比賽入球角球數 霍在比賽向涉案「艇仔」發信號

案中四名被告涉嫌於2022年8月至2023年4月期間串謀另一名「艇仔」，作弊以致使愉園在球賽中落敗或操縱愉園的入球或角球數目，令他們在賭博中贏取金錢。四名被告於2022╱2023年賽季，就合共逾30場愉園及中西區體育會有份作賽的賽事下注，而霍斌仁曾在參賽期間向涉案「艇仔」發出信號以便下注。

屠俊翹於二○二二╱二○二三年賽季為港超聯球隊深水埗體育會的守門員。（袁志浩攝）

廉署調查過後，落案起訴霍斌仁被控三項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。他與同案三名被告又被控兩項串謀賭博時作弊罪名，違反《賭博條例》第16（1）（a）條和《刑事罪行條例》第159A條。四名被告今日下午將被帶往東區裁判法院應訊。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。