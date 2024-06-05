世界環境日｜港燈辦「減廢回收」主題講座　加強員工循環再造意識

今日(5日)是聯合國世界環境日，港燈每年舉辦各項綠色活動鼓勵員工踴躍參與。今年就以「減廢回收」為主題舉行環保講座，並邀請環保署官員講解政府措施，又推出問答比賽，並鼓勵同事捐出舊書及小型電子用品作回收等，進一步加強員工在減廢循環再造方面的意識，共吸引數百名員工參加。



港燈表示，多年前已承諾支持「聯合國可持續發展目標」，近日亦修訂了公司採納和應用的可持續發展目標，由原來三個增至六個最切合業務重點的目標，並提升相應表現指標，以更好地衡量及評估進度。

目標 7 ： 經濟適用的清潔能源

目標 8 ： 體面工作和經濟增長 （新採納）

目標 9 ： 產業、創作和基礎建設

目標 11 ： 可持續城市及社區 （新採納）

目標 12 ： 負責任消費與生產 （新採納）

目標 13 ： 氣候行動



港燈表示，特別安排在5月和6月份參觀南丫發電廠的公眾人士，包括港燈股東、學生和其他不同團體，實地了解港燈採納的可持續發展目標和基此訂出的願景，以進一步提升不同持份者對可持續發展和珍惜地球資源的關注。他們可了解港燈如何致力推動可再生能源、如何在日常營運中著力保護天然資源和自然生態，以及如何加強對抗氣候變化和應對極端天氣帶來的挑戰。