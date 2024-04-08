港燈委日本公司建新天然氣發電機組　地台增高1米應對海平面上升

港燈近日委託日本三菱重工承造一台新的天然氣發電機組，為實現港燈在2035年或之前停用燃煤作日常發電的目標，新一台L13機組預計在2029年投產，取代一台仍在運作的老舊燃煤機組。鑑於氣候暖化導致極端天氣更頻繁出現，現時L12及將來L13機組的地台，較正常加高1米，進一步提升機組應對海平面上升的能力。



港燈董事總經理鄭祖瀛（左三）在日本東京出席簽約儀式，委託三菱重工承造燃氣聯合循環發電機組L13。（港燈提供）

最遲2035年停用燃煤發電 新機組經改裝能兼容使用氫氣

港燈近日委託三菱重工業株式會社（三菱重工）承造1台新的天然氣發電機組，為實現港燈在2024至2028年發展計劃提出，在2035年或之前停用燃煤作日常發電的目標。港燈董事總經理鄭祖瀛早前到日本東京出席簽約儀式，並稱利用天然氣發電機組取代燃煤機組，可加強減碳減排。

新一台L13機組預計在2029年投產，屆時將成為南丫發電廠第五台燃氣聯合循環發電機組。作為能源轉換期內減碳措施的設備，利用天然氣作為發電燃料的L13機組，其設計與另外數台經已投產的天然氣機組一樣，未來只需經過適當改裝，能兼容使用氫氣。

天然氣發電機組L12投產後天然氣發電佔比升至70%

港燈表示，根據2024至2028年發展計劃，L13機組在2029年投產後會取代一台仍在運作的老舊的燃煤機組，維持發電容量。餘下2台燃煤機組，會在2035年或之前停用燃煤。另外，早前落成的天然氣發電機組L12，經過測試和調校後，已在今年3月底投產。港燈使用天然氣發電的比例將由去年的約56% 增至今年約70%，而當L13機組投產，天然氣發電比例將進一步上升。

鄭祖瀛表示興建 L13 機組有助推動香港邁向長遠減碳減排目標，並為客戶帶來可靠和穩定的電力供應。（港燈提供）

港燈表示，天然氣發電機組採用「燃氣聯合循環發電」技術，屬目前最廣泛使用、最潔淨和最有效利用化石燃料發電的方法之一，預計每台機組投產後的整個使用周期，可以減少約3,500萬公噸的碳排放，相等於約45萬輛汽油車輛每年的排放量或約5,000萬棵樹每年可吸入的二氧化碳量。

另外，鑑於氣候暖化導致極端天氣更頻繁出現，L12及將來L13機組的地台，較正常加高1米，進一步提升機組應對海平面上升的能力。

正研將內地輸入零碳電力接駁本身電網

港燈又表示，首台燃氣聯合循環發電機組L9早在2006年已經啟用，為港燈「煤轉氣」的發電燃料轉型揭開序幕。去年由港燈與中華電力共同興建的海上液化天然氣接收站，已順利落成啟用，進一步確保天然氣供應穩定性，同時提升電力公司在採購燃料時的議價能力。

為配合政府計劃在未來由內地輸入更多零碳能源，港燈指正積極準備和研究如何安全穩定地把由內地輸入的零碳電力，接駁上本身電網。