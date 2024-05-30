港大社科院院長文鳴因家庭原因辭職離校　任期明年元旦結束

港大學生會學苑今日（30日）引述校長張翔向師生致函宣布，港大社科學院院長文鳴因家庭原因辭職離校，任期將於明年元旦結束。張翔於電郵表示感謝文鳴的領導，又指將就社科學院院長一職展開全球招聘。



社會科學學院院長文鳴因家庭原因辭職離校，任期將於明年元旦結束。（港大網頁圖片）

港大學生會學苑今日在社交平台表示，校長張翔今日向社會科學學院師生發電郵宣佈，社會科學學院院長文鳴因家庭原因辭職離校，任期將於明年元旦結束。張翔於電郵表示感謝文鳴的領導，又指將就社科學院院長一職展開全球招聘。

帖文提及，文鳴於2022年9月經全球招聘獲任社科學院院長，任期原訂於2027年結束。加入港大前，文鳴原於美國猶他大學（University of Utah）任教，個人研究範疇包括社會因素對健康狀況的影響、中年死亡率及人口老化等問題。