港大風波｜校委會突審議暫任首席副校長　非由張翔提出　高層震驚

香港大學校務委員會與校長張翔的矛盾再爆發。據了解，校委會在昨日（28日）的每月例會上，突然由校委會提出審議數位副校長席位的暫任（interim）安排，但非由負責大學人事安排的校長張翔提出，焦點是由理學院化學系講座教授任詠華取代王于漸，暫任港大第二把交椅的首席副校長之位，身兼首副及署理行政及財務副校長的王于漸「降呢」保留副校長職級。事件令「首副之亂」再現，據悉港大管理層今日（29日）得悉後，除了震驚，就是震驚，因人事任命一向是校長職權。



港大自2011年原校長徐立之續約前被勸退後，人事風波不絕，其中2015年發生的原法律學院院長陳文敏獲薦出任副校長（學術及人事資源）不獲校委會通過事件，令港大招聘高層屢遇阻滯，其中首席副校長人選紛紛打退堂鼓，一直懸空，2015年委任副校長（研究）譚廣亨暫任首席，譚於2019年辭任，張翔遂推薦王于漸暫任首副並獲校委會通過。

目前港大招聘中的大學主管人員，除了首副，尚有副校長（教學）、副學校（大學拓展）及行政及財務副校長；只有副校長（學術發展）宮鵬及副校長（研究）申作軍在任，兩人由張翔引薦加入港大；另一主要職位教務長也是署任安排。近十年來港大高層屢次懸空，都是一邊公開招聘，一邊委任校內資深教授署任。

消息指校委會昨日表決審議暫任數名副校長的人選安排，最終通過由理學院化學系講座教授任詠華暫任首副，取代二席出任首副的王于漸，而王則保留暫任副校長級。由於名單由校委會提出，而非張翔提出，有違一般做法，故張翔不以為然。

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港大校長張翔去年底陷入校委會內部紛爭，紛傳他與校委會主席王沛詩不咬弦。港大校委會4月12日公布，已接納由專責小組提交的報告。調查小組稱可掌握的證據顯示，不足以確立吹哨者電郵中對校長行為不當的指控。

張翔發表聲明，指匿名「吹哨者」對他的所有指控皆不成立，「終於還我清白」。他不點名指有人惡意將大學機密資料和眾多部門的內部通訊，斷章取義發送至傳媒，「扭曲事實，蓄意誤導公眾，以達至不可告人的目的，阻礙大學的改革與發展。」