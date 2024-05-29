港大校委會暫任七名副校長名單曝光　非校長張翔提出　王于漸降職

香港大學校長張翔與校委會的矛盾未平息。《香港01》獲悉，校委會周二（5月28日），突然通過七名副校長的暫任安排，目前暫任首席副校長兼署理行政及財務副校長的王于漸，將會變相「降職」，轉任空缺多時的「副校長（大學拓展）」；亦增設兩名副校長職位。據悉校長張翔在校委會會議中表示震驚，又反對此安排，但校委會仍表決，最終大比數通過。

此番任命並非校長張翔推薦，亦非經遴選程序提出，消息指有兩名副校長人選一度獲校方推薦至校委會，但被質疑遭校內程序反對仍提交至校委會，最後撤回推薦。《香港01》正向港大查詢。



香港大學校長張翔，與校委會的矛盾未平息，對校委會通過多名副校長暫任安排感到震驚。圖為張翔2024年5月7日出席港大活動。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

王于漸變相降職 任詠華暫任首席副校

港大校委會周二會議中，同時大比數通過七名副校長的暫任（interim）安排。其中首席副校長（Provost and Deputy Vice-Chancellor），將會由現任理學院化學系講座教授任詠華出任，接替王于漸。

1952年出生的王于漸，現時71歲，於2019年4月起，暫任空缺多時的港大首席副校長，並於2024年1月起，兼任署理行政及財務副校長，當時潘巍署任行政及財務副校長一年後不再署任。

王于漸教授現為香港大學經濟學講座教授，2019年起暫任首席副校長，他將改任「副校長（大學拓展）」。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

消息指，港大校委會通過暫任安排，王于漸將會調職擔任2021年空缺至今的「副校長（大學拓展）」，變相降職。

目前由王于漸署任的行政及財務副校長職位，將由田之楠暫任。田2019年6月曾暫任副校長（大學拓展），2021年辭職。

▼港大將設九名副校長▼



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多名副校長空缺多時 宮鵬調任環球事務

現任副校長（學術發展）宮鵬，將會轉任懸空多時的「副校長（環球事務）」。「副校長（學術發展）」一職，將由曾署任副校長（研究）的工程學院機械工程系物料科學及工程講座教授顏慶雲擔任。

副校長（教學）、副校長（研究）兩個職位不變，繼續由何立任（Ian Holliday）和申作軍擔任。

新設兩副校 醫學院、經管學院院長暫任

港大亦另外新設兩名副校長職位，分別由醫學院院長劉澤星和經管學院院長蔡洪濱暫任。消息指，兩個新職位，體現港大醫學院和經管學院的重要地位。

港大校長張翔與港大校委會出現矛盾，圖為2023年11月6日，香港大學校務委員會主席王沛詩見記者，指校委會將成立調查委員會，處理針對張翔的投訴。（資料圖片 / 夏家朗攝）

校委會由最終決定權 張翔對安排感震驚

港大副校長一般經過全球遴選，而暫任副校長，一般由校長向校委會提議人選。而此次港大校委會一次過通過多名副校長暫任安排，事前並無經過校長張翔的提議。

校委會自行提出暫任副校長的名單，此前從未發生過，但校委會是港大最高管治架構，有最終決定權。根據《香港大學條例》及港大規程，副校長由校務委員會按校務委員會訂明的條款和條件委出；副校長的任期由校務委員會決定，而他須承擔由校長指派的職責。

消息指，張翔於周二校委會開會席間表示震驚，並反對此項安排，但校委會討論後表決，並大比數通過。

港大網站未有更新和公布新副校長的名單，《香港01》正向港大查詢。

消息：兩人反對聲下獲推薦至校委會後撤回

港大多名副校長的職位懸空多時。其中「副校長（大學拓展）」，2021年懸空，及後全球招聘。張翔去年面對的吹哨者電郵的其中一項指控，就是關於此遴選此職位，要求不招標挑選獵頭公司。

消息指，一名人選面試後，遭遴選委員會大比數反對，但依然獲推薦至校委會，及後撤回。

撤回推薦的情況同樣出現在「行政及財務副校長」一職。一名人選遭港大人力資源處、財務及企業管理處質疑，但依然獲推薦至校委會，之後又撤回。

張翔任內五副校辭職

港大校長、首席副校長、副校長屬於港大的主管人員（officer）。張翔於2018年7月中上任，副校長職位有8人離任，當中至少5人請辭。2020年10月底，兩位清華大學學者申作軍及宮鵬，在爭議聲中獲校委會通過任命為副校長。

吹哨者電郵舉報 對張翔指控「不足以確立」

張翔去年遭吹哨者電郵舉報，包括更換座駕、不當處理內地捐款、無招標揀選獵頭公司和醫學院院長招聘、缺席醫學院活動引發誠信問題，校委會成立調查委員會調查事件，最終4月公布調查報告，稱對張翔的指控「不足以確立」，張發聲明回應「終於還我清白」，形容事件對港大造成難以彌補的傷害，希望大學重回正軌、放下成見。

▼2023港大校政風波▼

