47人案．裁決理由4｜議員有責任審批財案　無差別否決違反基本法

民主派47人初選審訊中，辯方曾多方面挑戰控方檢控基礎，包括如何詮譯控罪所指的「非法手段」。辯方認為，各被告只是打算運用《基本法》賦予的否決權，不涉暴力，不符合「非法手段」之義。不過法官今（30日）裁決時反駁指，人大訂立《國安法》時曾指出，癱瘓政府管治的手段可危害國家安全，若按辯方邏輯，透過散播病毒等非暴力手段意圖干預政府管治，也不會墮入法網，這種詮譯方式荒謬且不合邏輯，亦會造成法律漏洞，因此拒絕接納辯方爭議，法官又指，議員有憲制責任，需要時依據利弊審批預算案，無差別否決預算案屬違反《基本法》。



16被告裁決情況。

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辯方曾爭辯應涵蓋武力元素

控方指稱各被告使用「以武力、威脅使用武力或者其他非法手段」意圖顛覆國家政權；辯方認為須按「同類原則（ejusdem generis） 」解讀「其他非法手段」的意思，即按前述「武力」、「威脅使用武力」的定義詮譯，換言之「其他非法手段」性質應涵蓋武力元素。法官指出這項爭議的重點，在於《國安法》有否取代「同類原則」的應用。

非武力手段也可危害國家安全

法官引用人大曾在《國安法草案的說明（下稱：說明）》中，提到鼓吹「港獨」、「自決」及「癱瘓政府」等非暴力行為，都可危害國家安全，故須訂立《國安法》防範、制止和懲治「任何」危害國安的行為，可見立法者清楚知道非武力的手段也可危害國家安全；而在近期的「快必」譚得志煽動上訴案中，上訴庭亦指出武力與非武力的煽動手段同樣有力。

若接納辯方說法會造成法律漏洞

法官續指倘若辯方說法正確，那麼任何意圖干預政府運作的非暴力手段，如散播病毒等，都不會受到《國安法》懲治，亦會造成法律「漏洞」，削弱《國安法》效力。法官直言，辯方狹窄的詮譯方式荒謬且不合邏輯，亦不符立法原意。

辯方亦爭議被告用否決權無違刑事法

另一爭議是，「非法手段」必然指刑事罪行，但各被告運用否決權沒有違反刑事法律。不過法官認為人大《說明》已指出，癱瘓議會運作也可造成國安風險，如果「非法手段」只限於刑事罪行，人大可以直接使用「刑事手段」而非「犯罪手段」。倘若辯方說法成立，控方便須先證明被告使用「刑事手段」，情況如同「罪行中的罪行（crime within a crime）」，這不但令到《國安法》22條變得多餘，亦削弱條文效力。

無差別否決預算案屬違反基本法

就本案而言，被告稱他們真誠相信戴耀廷的主張合法，惟法官認為控方毋須證明被告是否知悉運用否決權違法，因為「非法」明顯指向「犯罪行為」，而非「犯罪意圖」。至於行使否決權是否構成「非法手段」，法官引用《基本法》條文，指議員須肩負憲制責任，在需要時依據利弊審批預算案，故無差別否決預算案違反《基本法》。

案件編號：HCCC 69/2022