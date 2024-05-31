的士車隊｜接15份申請超出業界預期　設委員會評審　7月公布結果

的士車隊制申請今日（31日）截止，運輸署表示申請反應積極，期內共收到15份申請，包括其他運輸業界人士。運輸及物流局和運輸署的代表會組成評審委員會，按照早前發出的邀請文件內訂明的評分準則評核所有收到的申請，預計會於今年7月內公布申請結果。



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運輸署表示，主要的評分標準包括申請人的管理能力、車輛質量及安全相關設備╱裝置、車隊司機管理及質素、服務水平及客戶服務、網約的士及車隊調派建議；及日常營運、維修及應變建議。

的士車隊營辦商須於獲批車隊牌照後不多於12個月內開始營運。運輸署會積極推動及協助車隊營辦商組成車隊，以期讓車隊的士盡早投入營運。

政府發言人表示，樂見業界對申請的士車隊牌照反應積極。申請人多樣化，除的士業界外，亦有其他運輸業界人士參與，的士為市民提供個人化點對點的公共交通服務。我們相信引入一個全新的的士車隊制度，可讓提供優質服務的的士車隊在行業中起示範和帶頭作用，透過市場演化逐漸改變行業生態，同時促進不同車隊，以及車隊和非車隊的士之間的良性競爭，提升服務水平和行業形象。

該署續稱，今次邀請擬發出五個或以下的的士車隊牌照，車隊必須提供網約渠道（包括手機程式及網站）和電子支付方式，及在車廂內安裝閉路電視系統與提升駕駛安全的科技裝置等。的士於加入車隊時的車齡不得超過三年，整個牌照期內車齡不得超過十年。

車隊規模方面，混合或市區的士車隊須有300至1,000輛的士，而新界的士車隊則須有100至350輛。